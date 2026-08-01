Pentagonul renunță la conducerea grupului de ajutor pentru Ucraina, pe fondul distanțării SUA de Europa (POLITICO)

Pentagonul renunță la conducerea unui comandament NATO condus de SUA în Germania, care coordonează ajutorul militar acordat Ucrainei, acesta fiind cel mai recent semn al unei retrageri mai ample a Statelor Unite de lângă cei mai apropiați aliați ai săi, scrie POLITICO.

Un alt membru al NATO va prelua în cele din urmă conducerea Grupului de Asistență pentru Securitate, potrivit unui oficial american și a trei persoane familiarizate cu planul, grup care a jucat un rol central în echiparea și instruirea trupelor ucrainene de la începutul invaziei rusești pe scară largă. Însă retragerea conducerii americane dintr-un program esențial pe continent subliniază măsura în care America se distanțează de partenerii europeni.

SUA nu vor mai contribui la conturarea viitorului armatei ucrainene

Această măsură va însemna că SUA nu vor mai contribui la conturarea viitorului armatei ucrainene. Ea vine în urma unei serii de schimbări pe care administrația Trump le-a adus alianței vechi de zeci de ani. Pentagonul a redus numărul ofițerilor americani care conduc unități în Europa și a anulat unele rotații. Oficialii reevaluează trupele staționate pe continent și avertizează țările că nu vor primi asistență dacă nu își vor crește cheltuielile pentru apărare.

Un alt stat membru NATO va prelua, în cele din urmă, conducerea Grupului de Asistență pentru Securitate, potrivit unui oficial american și altor trei persoane familiarizate cu planul. Structura a avut un rol central în echiparea și instruirea trupelor ucrainene de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Măsura urmează unei serii de schimbări făcute de administrația Trump în cadrul alianței transatlantice. Pentagonul a redus numărul ofițerilor americani care conduc comandamente în Europa și a anulat unele rotații de trupe. Oficialii reevaluează efectivele staționate pe continent și avertizează statele că nu vor primi sprijin dacă nu își majorează cheltuielile pentru apărare.

„Preluarea conducerii de către un ofițer european sau canadian ar fi încă un exemplu al faptului că aliații își asumă o responsabilitate mai mare”, a declarat un oficial NATO.

Transferul conducerii ar putea dura până la un an, au mai precizat sursele, insistând însă că activitatea desfășurată împreună cu Ucraina nu va fi întreruptă. Deși NATO va conduce programul, Comandamentul European al SUA va rămâne implicat prin intermediul unui adjunct american.

„Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate majoră”, a declarat oficialul NATO.

„SAG-U a fost conceput încă de la început ca o structură temporară”, a transmis Pentagonul într-un comunicat. „Acest demers urmărește redistribuirea responsabilităților în interiorul Alianței, pentru sprijinirea Ucrainei și alinierea resurselor americane la Strategia Națională de Apărare.”

Statele Unite transferă către țările europene conducerea unor comandamente NATO

Grupul de Asistență pentru Securitate, cu sediul la Wiesbaden, are un rol aparte. Acesta coordonează atât transportul echipamentelor militare către Ucraina, cât și instruirea și sprijinul logistic pentru armata ucraineană.

Schimbarea urmează un model devenit tot mai familiar, prin care Statele Unite transferă către țările europene conducerea unor comandamente NATO.

Administrația Trump a anunțat în februarie că va retrage o parte dintre ofițerii americani de rang înalt din Europa și că Marea Britanie va prelua controlul Centrului de Comandă Întrunit al NATO din Norfolk, statul Virginia. Italia va prelua conducerea Centrului de Comandă Întrunit din Napoli.

Germania și Polonia vor prelua, de asemenea, controlul Comandamentului Întrunit din Brunssum, în Țările de Jos. Structura, condusă de un general german, este specializată în coordonarea forțelor multinaționale.

După aceste anunțuri, Statele Unite au retras brigăzi ale armatei aflate prin rotație în România și Polonia. Trump a revenit ulterior asupra deciziei privind trupele destinate Poloniei, însă nu au fost făcute demersuri pentru restabilirea celorlalte desfășurări.

General-locotenentul Curtis Buzzard, care a preluat conducerea grupului la mijlocul anului 2024, va pleca luni și îi va preda responsabilitățile general-locotenentului Guillaume Beaurpere, care va coordona încheierea efortului american.

Unitatea a fost înființată inițial la summitul NATO de la Washington, din iulie 2024, iar intenția a fost, încă de atunci, ca Europa să preia în cele din urmă conducerea.

Totuși, având în vedere contextul politic de la Washington și atitudinea ostilă manifestată în continuare de Trump față de Europa și NATO, o nouă retragere americană este considerată semnificativă.

Aliații au susținut, în general, transferul comandamentelor, iar unii apreciază că o implicare mai mare a Europei este justificată.

„Pentru noi, acest pas are mai multe avantaje decât dezavantaje”, a declarat un oficial ucrainean. „Reduce riscurile care ar putea apărea din cauza turbulențelor politice din Statele Unite și facilitează logistica militară în interesul Ucrainei.”

Îngrijorări la Kiev

Totuși, la Kiev există și îngrijorări că integrarea comandamentului în birocrația complexă a NATO ar putea încetini livrarea ajutorului către linia frontului, a adăugat oficialul.

„Nimeni nu poate înlocui capacitățile americane de recunoaștere prin satelit, de identificare a țintelor și capacitățile logistice ale avioanelor grele de transport ale SUA.”

Administrația Trump continuă însă să promoveze această direcție.

Într-un discurs susținut luna trecută în fața miniștrilor apărării din statele NATO, la Bruxelles, secretarul american al Apărării a declarat că aliații Statelor Unite „trebuie să își asume un rol mai important”.

Donald Trump „a fost foarte clar în această privință timp de mulți ani”, a continuat Pete Hegseth, „de-a lungul a două administrații, iar prea mult timp NATO a fost un tigru de hârtie și o stradă cu sens unic. Acest lucru s-a încheiat.”

Editor : M.C