(P) Arctic a fost votat cel mai puternic brand românesc

Arctic este cel mai puternic brand autohton, conform topului „Cele mai puternice branduri românești", realizat pe baza studiului desfășurat de compania de cercetare Unlock Market Research pentru BIZ, în iulie 2021, pe un eșantion reprezentativ la nivel național. Este pentru al doilea an consecutiv când Arctic ocupă primul loc în acest clasament.

Poziția fruntașă în topul celor mai puternice branduri românești reprezintă o confirmare a faptului că românii percep Arctic ca un brand modern, relevant și actual, și vine să întărească performanța acestuia pe plan local. Arctic este, de asemenea, cel mai vândut brand de electrocasnice din România, conform studiului GFK, care a luat în calcul vânzările în volum (unități), în perioada ianuarie – septembrie 2021, dar și cel mai cunoscut brand de electrocasnice pe plan local, potrivit analizei Ipsos desfășurată în perioada ianuarie - iunie 2021.

Arctic a câștigat încrederea și loialitatea consumatorilor concentrându-se pe inovație, oferind soluții inteligente și plus-valoare la un preț atractiv. Mașinile de spălat rufe Arctic sunt produse la Ulmi, județul Dâmbovița, în una dintre cele mai moderne fabrici din Europa și prima unitate de producție Industry 4.0 din România, unde peste 200 de roboți lucrează cot la cot cu angajații. Inaugurată în urmă cu doi ani, în urma unei investiții totale de peste 153 de milioane de euro, fabrica Arctic integrează cele mai noi tehnologii de inteligență artificială, machine learning, procese de automatizare și tehnologii robotizate, care permit o creștere a productivității cu până la 30%, având un impact minim asupra mediului înconjurător. De altfel, fabrica de la Ulmi are în portofoliu un număr extins de acreditări ca unitate de producție verde, fiind și singura din România care a primit certificarea LEED Platinum, cea mai înaltă recunoaștere a performanțelor în domeniul producției sustenabile. În prezent, la fabrica de la Ulmi se lucrează la extinderea capacității de producție la 2,2 milioane de mașini de spălat rufe pe an. Investiții majore sunt în curs și la fabrica Arctic de la Găești, în care sunt produse frigidere. Peste 10 milioane de euro vor fi investite până la sfârșitul acestui an pentru modernizarea fabricii, în special pentru a spori gradul de automatizare și controlul calității. Suma se adaugă celor peste 170 de milioane de euro investite deja de companie, de-a lungul ultimilor ani.

Cu o istorie de peste o jumătate de secol, Arctic și-a asumat misiunea de a oferi consumatorilor electrocasnice care să răspundă nevoilor lor actuale, ajutându-i, totodată, să ducă un stil de viață sănătos și sustenabil. O astfel de tehnologie este Antialergic+ cu ExtraSteam, inclusă în mașinile de spălat Arctic și care oferă un plus de îngrijire și igienizare, prin utilizarea aburului pentru o curățare în profunzime. Un alt exemplu este cuptorul electric încorporabil, care dispune de tehnologiile Gătire asistată cu abur și Gătire 3D, care garantează mese perfecte, valorificând la maximum eforturile în bucătărie. Stilul de viață al românilor evoluează în permanență, iar Arctic va continua să rămână ancorat în realitățile pieței și să dezvolte electrocasnice care să ușureze viața consumatorilor.

Ca lider pe piața românească de electrocasnice, Arctic a continuat să se implice și să răspundă rapid nevoilor urgente ale comunității, mai ales în ultimele luni, când pandemia a pus o presiune extraordinară asupra sistemului medical. De la începutul pandemiei, Arctic a pus la dispoziția spitalelor electrocasnice în valoare de peste 1,5 milioane de lei, pentru a sprijini echipele medicale în eforturile lor de prevenire și control a răspândirii virusului. În luna noiembrie, Arctic a ajutat Spitalul Orășenesc Găești, care avea nevoie urgentă de fonduri pentru a oferi pacienților oxigenul de care aveau nevoie. Arctic nu numai că a oferit fonduri, dar a mobilizat și inspirat și alte companii și afaceri din regiune să se implice și să ajute în această problemă urgentă.