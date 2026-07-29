Parlamentul a aprobat legea care permite reducerea accizei la motorină și impune reguli noi pentru piața carburanților

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care stabilește măsurile ce pot fi aplicate în cazul unei crize pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Printre prevederi se numără reducerea temporară a accizei la motorină, reducerea TVA la benzină și motorină la 19% în anumite segmente ale pieței, instituirea unei contribuții de solidaritate și restricții privind exportul de motorină. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan, iar după publicarea în Monitorul Oficial va intra în vigoare.

Proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților cu 293 de voturi "pentru" și două abțineri.

Actul normativ stabilește cadrul legal prin care autoritățile pot interveni în situații de criză pe piața carburanților, prin măsuri temporare destinate limitării impactului asupra economiei și consumatorilor.

Printre principalele prevederi se numără reducerea temporară a accizei la motorină, precum și reducerea cotei de TVA la 19% pentru benzină și motorină în segmentul de rafinare și vânzare en-gros și cu amănuntul. De asemenea, proiectul introduce o contribuție de solidaritate aplicată veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea țițeiului extras din România.

Exportul de motorină va putea fi făcut doar cu acordul autorităților

Legea prevede și măsuri privind exportul de motorină, care va putea fi realizat doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și al ministerului de resort, pe perioada în care este declarată situația de criză. Totodată, operatorii economici vor putea reduce temporar conținutul de biocarburant din benzina introdusă pe piață, de la nivelul actual de 8% la minimum 2%, pe durata aplicării măsurilor de protecție.

Un amendament adoptat stabilește că activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și cele de import și prima vânzare a produselor petroliere importate nu intră sub incidența anumitor prevederi ale mecanismului instituit prin lege.

Mecanismul de reducere a accizei va putea fi aplicat pentru unul sau mai multe intervale succesive de câte două săptămâni, fără ca durata totală să depășească perioada pentru care este declarată situația de criză.

Operatorii vor raporta lunar prețurile și modul de aplicare a legii

Potrivit proiectului, operatorii economici vor avea obligația să transmită lunar rapoarte către Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Energiei, în cel mult 20 de zile de la încheierea fiecărei luni de raportare.

Rapoartele vor cuprinde informații privind modul de aplicare a prevederilor legii și date referitoare la prețurile practicate. Metodologia de raportare va fi stabilită prin instrucțiuni comune ale Ministerului Finanțelor, ANPC și Consiliului Concurenței, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii.

În plus, Ministerul Finanțelor, ANPC și Consiliul Concurenței vor putea solicita operatorilor economici informații privind modul de formare a prețurilor și adaosurilor comerciale, inclusiv costurile de achiziție, transport, taxe și alte cheltuieli aferente. Operatorii vor avea obligația să răspundă în cel mult 10 zile, iar autoritățile vor putea cere informații suplimentare dacă apreciază că sunt necesare verificări.

Un alt amendament stabilește că, dacă depășirea limitei maxime a adaosului comercial este de cel mult 5% din plafonul permis, operatorul economic va fi sancționat cu o amendă egală cu dublul valorii totale a depășirii calculate pentru întreaga perioadă de aplicare a măsurilor.

După adoptarea de către Camera Deputaților, care este for decizional, legea va fi trimisă la promulgare președintelui Nicușor Dan. După semnarea decretului de promulgare și publicarea în Monitorul Oficial, actul normativ va intra în vigoare.

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Editor : A.D.