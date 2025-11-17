Live TV

Piața cripto, în picaj pe fondul avertismentelor Rezervei Federale a SUA. La ce valoare a ajuns Bitcoin

Data publicării:
Closeup golden coin with bitcoin logo, graphs and symbols. Concept of cryptocurrency trading on stock market and blockchain technology. Decentralized digital currency. Crypto payment. Electronic money
Bitcoin a scăzut cu 8% săptămâna trecută. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Evoluții pozitive pe segmentul Starknet și ETF-uri Banca Națională a Cehiei intră în zona activelor digitale

Avertismentele venite din partea Rezervei Federale americane au agitat puternic piețele cripto, iar Bitcoin a reintrat pe un trend descendent. Temerile privind o posibilă amânare a reducerilor de dobândă au provocat scăderi accentuate și în rândul altcoin-urilor.

Bitcoin a scăzut cu 8% săptămâna trecută, atingând 93.000 de dolari, iar în prezent se tranzacţionează sub 96.000 de dolari, deoarece traderii şi investitorii au devenit şi mai puţin încrezători în ceea ce priveşte reducerea ratelor dobânzilor la reuniunea Comitetului Federal pentru Piaţa Deschisă a Rezervei Federale americane din decembrie, susţin analiştii platformei de investiţii eToro, citați de Agerpres.

„Altcoin-urile au fost afectate şi mai puternic. Ethereum şi Solana, de exemplu, au scăzut cu 11% şi, respectiv, 14% în această săptămână. Joia trecută, în cadrul unei conferinţe la Universitatea din Evansville, Indiana, Alberto Musalem, preşedintele Băncii Rezervei Federale din St Louis, a subliniat necesitatea de a "proceda cu prudenţă" în ceea ce priveşte reducerile suplimentare ale ratei dobânzii, subliniind că inflaţia rămâne încă prea ridicată. Probabilitatea unei reduceri de 0,25% la şedinţa din decembrie este acum mai mică de 50%, ceea ce evidenţiază schimbarea continuă a sentimentului de aversiune faţă de risc pe piaţă. Indicele Crypto Fear and Greed a scăzut şi el mai mult, ajungând în zona fricii extreme”, potrivit analizei realizate de specialistul pentru piaţa criptoactivelor, Simon Peters.

O notă pozitivă este că cea mai lungă „închidere” a administraţiei din istoria SUA s-a încheiat, ceea ce înseamnă că în următoarele săptămâni ar trebui să se vadă date privind inflaţia şi locurile de muncă. Rămâne de văzut dacă acest lucru va fi suficient pentru a readuce balanţa către o reducere a ratei dobânzii în decembrie, precizează analistul.

Evoluții pozitive pe segmentul Starknet și ETF-uri

În ciuda tendinţei generale a pieţelor cripto, Starknet $STRK a avut una dintre cele mai mari creşteri de săptămâna trecută, de 50%. Creşterea preţului $STRK urmează recentelor actualizări optimiste ale reţelei, şi anume programul BTCFI al Starknet, care permite deţinătorilor de bitcoin să mizeze BTC şi să câştige recompense, fără a pierde custodia activelor mizate.

Potrivit sursei citate, Canary Capital a revenit în centrul atenţiei săptămâna trecută, de data aceasta pentru lansarea ETF-ului XRP (XRPC), primul ETF XRP lansat în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare din 1933, oferind astfel o expunere directă la piaţa spot.

„XRPC a început tranzacţionarea joia trecută, generând un volum de 58 de milioane de dolari, cel mai mare dintre toate ETF-urile din acest an, din aproape 900 de lansări de ETF-uri, potrivit analistului senior ETF al Bloomberg, Eric Balchunas. XRPC a depăşit uşor BSOL, ETF-ul spot solana de la Bitwise, care a generat un volum de aproximativ 57 de milioane de dolari în prima zi de tranzacţionare. În urma lansării XRPC, Canary Capital a depus miercurea trecută la SEC şi o înregistrare S-1 pentru un ETF care urmăreşte preţul MOG, un memecoin bazat pe Ethereum, cu o capitalizare de piaţă de 154 de milioane de dolari şi care ocupă în prezent locul 198 în clasamentul capitalizării totale de piaţă. Având în vedere că standardele generice de listare sunt acum aprobate pentru produsele tranzacţionate la bursă care deţin mărfuri spot, inclusiv active digitale, este foarte posibil să vedem ETF-uri memecoin mult mai devreme decât se credea anterior”, a explicat analistul eToro.

Banca Națională a Cehiei intră în zona activelor digitale

Potrivit sursei citate, Banca Naţională a Cehiei a anunţat săptămâna trecută că a achiziţionat active digitale în valoare de un milion de dolari - bitcoin, stablecoins în dolari americani şi depozite tokenizate - pentru prima dată în istoria sa, ca parte a unui portofoliu de testare.

Achiziţia a fost aprobată de Consiliul Băncii la 30 octombrie 2025, cu scopul de a dobândi experienţă practică în deţinerea de active digitale şi de a implementa şi testa procesele necesare conexe, se mai arată în comunicatul de presă. CNB a subliniat însă că achiziţia nu integrează încă criptoactivele în rezervele sale principale şi că, în prezent, nu este prevăzută extinderea acestui portofoliu.

„Chiar şi aşa, această mişcare face din CNB una dintre primele bănci centrale europene importante care achiziţionează cripto, chiar dacă doar în scop experimental, şi semnalează un interes crescând al instituţiilor şi al guvernelor pentru criptoactive ca potenţiale active de rezervă”, a mai transmis analistul.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Timisoara, Romania
2
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării...
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a...
Ultimele știri
Raid al agenților federali în Charlotte: 81 de persoane arestate în doar cinci ore, la protestele masive din Carolina de Nord
UE finanțează trei proiecte în România pentru decarbonizarea transporturilor. Cum vor fi folosite fondurile pentru infrastructura verde
Unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri brazilieni a fost capturat în Portugalia. Ce operațiuni conducea „Hulk”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fugitive crypto exchange founder Ozer extradited to Turkiye
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, a fost găsit mort în celula sa
kim jong un
Hackerii nord-coreeni au furat 2 miliarde de dolari în criptomonede, în 2025. Fondurile, folosite pentru programul nuclear al lui Kim
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institut de stat
hacker chinez lucrează la calculator
„Escrocheria” preferată a Rusiei. Cum folosește Kremlinul Legea sa „antifraudă” pentru limitarea libertăților și sporirea controlului
Bitcoin
Bitcoin atinge un nou maxim istoric. La ce valoare a ajuns criptomoneda
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Cât trebuie să aeriseşti zilnic pentru a scăpa de umezeala din casă. Funcţionează şi când e ceaţă afară
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu