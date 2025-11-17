Piața cripto, în picaj pe fondul avertismentelor Rezervei Federale a SUA. La ce valoare a ajuns Bitcoin

Avertismentele venite din partea Rezervei Federale americane au agitat puternic piețele cripto, iar Bitcoin a reintrat pe un trend descendent. Temerile privind o posibilă amânare a reducerilor de dobândă au provocat scăderi accentuate și în rândul altcoin-urilor.

Bitcoin a scăzut cu 8% săptămâna trecută, atingând 93.000 de dolari, iar în prezent se tranzacţionează sub 96.000 de dolari, deoarece traderii şi investitorii au devenit şi mai puţin încrezători în ceea ce priveşte reducerea ratelor dobânzilor la reuniunea Comitetului Federal pentru Piaţa Deschisă a Rezervei Federale americane din decembrie, susţin analiştii platformei de investiţii eToro, citați de Agerpres.

„Altcoin-urile au fost afectate şi mai puternic. Ethereum şi Solana, de exemplu, au scăzut cu 11% şi, respectiv, 14% în această săptămână. Joia trecută, în cadrul unei conferinţe la Universitatea din Evansville, Indiana, Alberto Musalem, preşedintele Băncii Rezervei Federale din St Louis, a subliniat necesitatea de a "proceda cu prudenţă" în ceea ce priveşte reducerile suplimentare ale ratei dobânzii, subliniind că inflaţia rămâne încă prea ridicată. Probabilitatea unei reduceri de 0,25% la şedinţa din decembrie este acum mai mică de 50%, ceea ce evidenţiază schimbarea continuă a sentimentului de aversiune faţă de risc pe piaţă. Indicele Crypto Fear and Greed a scăzut şi el mai mult, ajungând în zona fricii extreme”, potrivit analizei realizate de specialistul pentru piaţa criptoactivelor, Simon Peters.

O notă pozitivă este că cea mai lungă „închidere” a administraţiei din istoria SUA s-a încheiat, ceea ce înseamnă că în următoarele săptămâni ar trebui să se vadă date privind inflaţia şi locurile de muncă. Rămâne de văzut dacă acest lucru va fi suficient pentru a readuce balanţa către o reducere a ratei dobânzii în decembrie, precizează analistul.

Evoluții pozitive pe segmentul Starknet și ETF-uri

În ciuda tendinţei generale a pieţelor cripto, Starknet $STRK a avut una dintre cele mai mari creşteri de săptămâna trecută, de 50%. Creşterea preţului $STRK urmează recentelor actualizări optimiste ale reţelei, şi anume programul BTCFI al Starknet, care permite deţinătorilor de bitcoin să mizeze BTC şi să câştige recompense, fără a pierde custodia activelor mizate.

Potrivit sursei citate, Canary Capital a revenit în centrul atenţiei săptămâna trecută, de data aceasta pentru lansarea ETF-ului XRP (XRPC), primul ETF XRP lansat în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare din 1933, oferind astfel o expunere directă la piaţa spot.

„XRPC a început tranzacţionarea joia trecută, generând un volum de 58 de milioane de dolari, cel mai mare dintre toate ETF-urile din acest an, din aproape 900 de lansări de ETF-uri, potrivit analistului senior ETF al Bloomberg, Eric Balchunas. XRPC a depăşit uşor BSOL, ETF-ul spot solana de la Bitwise, care a generat un volum de aproximativ 57 de milioane de dolari în prima zi de tranzacţionare. În urma lansării XRPC, Canary Capital a depus miercurea trecută la SEC şi o înregistrare S-1 pentru un ETF care urmăreşte preţul MOG, un memecoin bazat pe Ethereum, cu o capitalizare de piaţă de 154 de milioane de dolari şi care ocupă în prezent locul 198 în clasamentul capitalizării totale de piaţă. Având în vedere că standardele generice de listare sunt acum aprobate pentru produsele tranzacţionate la bursă care deţin mărfuri spot, inclusiv active digitale, este foarte posibil să vedem ETF-uri memecoin mult mai devreme decât se credea anterior”, a explicat analistul eToro.

Banca Națională a Cehiei intră în zona activelor digitale

Potrivit sursei citate, Banca Naţională a Cehiei a anunţat săptămâna trecută că a achiziţionat active digitale în valoare de un milion de dolari - bitcoin, stablecoins în dolari americani şi depozite tokenizate - pentru prima dată în istoria sa, ca parte a unui portofoliu de testare.

Achiziţia a fost aprobată de Consiliul Băncii la 30 octombrie 2025, cu scopul de a dobândi experienţă practică în deţinerea de active digitale şi de a implementa şi testa procesele necesare conexe, se mai arată în comunicatul de presă. CNB a subliniat însă că achiziţia nu integrează încă criptoactivele în rezervele sale principale şi că, în prezent, nu este prevăzută extinderea acestui portofoliu.

„Chiar şi aşa, această mişcare face din CNB una dintre primele bănci centrale europene importante care achiziţionează cripto, chiar dacă doar în scop experimental, şi semnalează un interes crescând al instituţiilor şi al guvernelor pentru criptoactive ca potenţiale active de rezervă”, a mai transmis analistul.

