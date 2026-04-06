Cum a devenit țestoasa Jonathan, cel mai bătrân animal terestru în viață din lume, victima unei escrocherii virale cu criptomonede

La 194 de ani, țestoasa uriașă Jonathan a devenit victima unei escrocherii online cu criptomonede. Mai multe publicații internaționale au relatat în mod eronat moartea animalului, după ce un cont de pe platforma X, care pretindea că aparține veterinarului său, a anunțat decesul acestuia, relatează The Guardian.

Postarea, atribuită unui presupus „Joe Hollins”, susținea: „Cu inima frântă vă anunț că iubitul nostru Jonathan, cel mai vârstnic animal terestru în viață din lume, a murit astăzi liniștit pe Insula Sfânta Elena.

Fiind veterinarul său timp de mulți ani, a fost o onoare să am grijă de el — hrănindu-l cu banane, urmărindu-l cum se încălzește la soare și admirându-i înțelepciunea tăcută. Lasă în urmă o moștenire de reziliență și longevitate care a inspirat milioane de oameni. Odihnește-te în pace, prieten bătrân. Ne vei lipsi mai mult decât pot spune cuvintele”.

Deși postarea a strâns 2 milioane de vizualizări și a fost preluată de postul național britanic BBC, verificările realizate de The Guardian au arătat că acel cont era administrat din Brazilia. Veterinarul real, care nu folosește X, a declarat: „Țestoasa Jonathan este în viață. Cred că pe X persoana care se dă drept mine cere donații în criptomonede, deci nici măcar nu este o farsă de 1 aprilie. Este o înșelătorie”.

Impostorul solicita donații în criptomonede în momentul în care BBC a publicat inițial articolul.

Jonathan, o țestoasă uriașă din Seychelles, Africa, este considerat cel mai bătrân animal terestru cunoscut din lume. El trăiește din 1882 pe insula britanică Sfânta Elena, unde a fost adus ca dar pentru guvernatorul teritoriului britanic din Atlanticul de Sud.

Țestoasa Jonathan. Foto: Profimedia Images

Guvernatorul regiunii, Nigel Phillips, a declarat că a fost nevoit să verifice personal starea animalului, după ce a fost asaltat de mesaje îngrijorate.

„Jonathan dorme sub un copac în țarc, este foarte bine, în viață”, a spus acesta.

Autoritățile locale au publicat chiar o fotografie cu țestoasa, care tocmai se trezise dintr-un somn de 11 ore, pentru a demonstra că este în viață.

Deși este orb din cauza cataractei și și-a pierdut simțul mirosului, Jonathan este încă activ și are un apetit sănătos, preferând în special bananele.

Cazul a stârnit îngrijorare pe insula Sfânta Elena, unde țestoasa este o adevărată celebritate locală, fiind inclusă chiar pe moneda de 5 penny.

Autoritățile locale spun că rutina lui Jonathan este simplă: pășunează, mănâncă fructe o dată pe săptămână și se odihnește, iar îngrijitorii cred că tocmai acest stil de viață liniștit îi explică longevitatea.

Escrocheria a fost rapid demontată, însă a generat panică în comunitate, care se teme de momentul în care animalul va muri cu adevărat. „Te face să fii puțin neliniștit, având în vedere că are cel puțin 194 de ani”, a declarat îngrijitorul său.

