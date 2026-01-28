Live TV

Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru organizarea marșului Pride 2025. Ce susțin procurorii

Hundreds of Thousands Take Part in The Banned Pride March - Budapest
Gergely Karacsony, primarul Budapestei. Sursa foto: Profimedia Images
Budapest Pride, eveniment interzis de guvernul lui Orban

Primarul Budapestei, Gergely Karácsony, a fost trimis în judecată de procurori pentru organizarea unui marș Pride, desfășurat în ciuda unei interdicții impuse de poliție. Dosarul a fost înaintat instanței, care urmează să se pronunțe asupra acuzațiilor.

Procurorii ungari l-au pus sub acuzare miercuri pe primarul Budapestei, Gergely Karácsony, pentru încălcarea legislației privind adunările publice, după ce a organizat și a condus un marș Pride în iunie 2025, în ciuda unei interdicții a poliției, scrie Euronews.

Parchetul districtelor V și XIII din Budapesta a formulat acuzații împotriva lui Karácsony pentru încălcarea legii privind libertatea de asociere și întrunire și a propus aplicarea unei amenzi. Dosarul a fost trimis la Judecătoria Centrală din Pesta, unde poate fi luată o decizie fără proces.

Potrivit rechizitoriului, Karácsony a anunțat pe 16 iunie 2025, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, că Primăria Budapestei va organiza un miting Pride în capitala Ungariei pe 28 iunie. Evenimentul era deschis publicului.

Pe 19 iunie, Poliția din Budapesta a emis o decizie prin care a interzis manifestația, invocând Legea privind protecția copilului, modificată, și existența unui eveniment anunțat anterior. Karácsony a fost informat cu privire la această decizie, dar nu a contestat-o în instanță, potrivit procurorilor.

În pofida interdicției, Karácsony a organizat manifestația, a lansat apeluri publice pentru participare și a condus personal marșul din Parcul Primăriei (Districtul V) până la Cheiul Universității Tehnologice (Districtul XI), se arată în actul de acuzare.

„Acesta este prețul pe care îl plătim pentru a ne apăra libertatea și libertatea celorlalți. Nu ne pot intimida, nu ne pot opri”, a reacționat edilul pe Facebook.

Potrivit primarului, la Budapest Pride au participat sute de mii de persoane, care au sărbătorit libertatea. „Nu voi accepta niciodată ca libertatea de exprimare sau iubirea să fie considerate o infracțiune și voi continua să apăr libertatea și drepturile omului, în ciuda tuturor amenințărilor”, a scris acesta.

Parlamentul Ungariei a modificat în 2021 Legea privind protecția copilului pentru a interzice difuzarea către minori a conținutului care prezintă sau promovează homosexualitatea sau schimbarea de gen. Legea a fost criticată de Uniunea Europeană și de organizațiile pentru drepturile omului, în timp ce guvernul susține că măsura are rolul de a proteja copiii.

Tensiunile din jurul Budapest Pride de anul trecut au făcut parte din confruntarea continuă dintre primarul de opoziție și guvernul condus de premierul Viktor Orbán și partidul său, Fidesz.

Ministrul Justiției, Bence Tuzson, a declarat la acea vreme că marșul intră sub incidența Legii adunărilor publice, pe care Karácsony a invocat-o în apărarea evenimentului, în pofida unei modificări din martie 2025 care permite autorităților să interzică manifestațiile considerate contrare Legii privind protecția copilului, și că, prin urmare, este interzis. Tuzson a precizat că Karácsony ar putea risca până la un an de închisoare și o amendă pentru organizarea evenimentului.

Cu puțin timp înainte de marș, Orbán a avertizat că orice persoană implicată în evenimentul Pride interzis va suporta „consecințe legale” și a îndemnat populația să nu participe.

„Dacă cineva face așa ceva, există o procedură legală clară care trebuie urmată”, a declarat Orbán. „Suntem însă o țară civilizată, nu ne facem rău unii altora. Nu am avut niciodată un război civil, poate doar puțin în 1956, dar nu ne facem rău nici măcar atunci când nu suntem de acord. Nu face parte din cultura politică maghiară”.

