Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunţă sâmbătă continuarea lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an. El precizează că această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar obiectivul rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă.

„În ciuda condiţiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti continuă fără întrerupere. Strategia noastră de execuţie pune accent pe punctele critice unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate”, scrie directorul CNAIR, Cristian Pistol, pe Facebook.

El arată că la tunelul Robeşti (900 m) lucrările avansează.

„Am solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menţinerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori şi 40 de utilaje. Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranţă. S-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă şi 200 de metri în cea stângă. Se pregătesc acum operaţiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robeşti”, precizează Pistol.

Şeful CNAIR menţionează că fluxul de materiale este asigurat prin producţia în fabrica de la Sibiu a grinzilor de beton şi a confecţiilor metalice.

Potrivit lui Cristian Pistol, au fost finalizate 328 de grinzi din beton, produse în condiţii optime, nefiind expuse îngheţului în fazele critice de execuţie.

„Pentru viaductul Boiţa, lucrările la tablierul metalic continuă, utilizând peste 4.000 de tone de metal din necesarul total de 40.000 de tone pentru acest contract. Stadiul fizic a depăşit 8% pe întreaga secţiune de 31,33 km”, mai spune el.

Cristian Pistol anunţă că monitorizează permanent şantierul pentru a se asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuţiei.

„Această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar noi ne asigurăm că lucrările executate sunt verificate şi decontate cu celeritate. Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă”, mai spune directorul CNAIR.

