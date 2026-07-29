Prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie, a trecut de votul final al Parlamentului

Camera Deputaților a votat, în calitate de for decizional, prelungirea TVA de 9% pentru cumpărarea locuințelor până la 1 octombrie. Legea merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Proiectul care prevede amânarea majorătii TVA la 21% pentru locuințe a trecut de Camera Deputaților cu 287 de voturi „pentru”, un vot contra și două abțineri.

Ce prevede legea

Proiectul prelungește posibilitatea achiziționării unei locuințe de către persoanele fizice cu o cotă redusă de TVA de 9% până la 1 octombrie 2026, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții

a) locuința are o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, şi o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;

b) locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condițiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

c) nu a achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023, conform informațiilor din „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA”, prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

d) a încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic între vii care are ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Înainte de convocarea sesiunii extraordinare în Parlament, Mircea Abrudean, președintele Senatului, declara că propunerea susținută de liberali este ca termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA să fie prelungit până la 31 august, astfel încât persoanele care au semnat deja contracte să nu fie afectate de blocajul administrativ de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), provocat de atacul cibernetic recent.

Ulterior, PSD și AUR au depus separat amendamente prin care au cerut prelungirea cotei reduse de TVA până la 1 octombrie, iar în timpul dezbaterilor din comisiile de specialitate toate formațiunile s-au pus de acord asupra acestei variante.

Editor : A.G.