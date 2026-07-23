Preţurile petrolului au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimele şase săptămâni

Preţurile petrolului au crescut miercuri cu peste 2%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele aproape şase săptămâni, pe fondul intensificării conflictului dintre Statele Unite şi Iran şi al ameninţărilor lansate de rebelii Houthi din Yemen asupra rutelor maritime folosite pentru transportul ţiţeiului, transmite Reuters.

Cotaţia petrolului Brent a urcat cu 2,88%, până la 93,63 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 11 iunie. Petrolul american WTI a avansat cu 2,48%, până la 86,43 dolari pe baril.

Creşterea reflectă temerile privind întreruperea aprovizionării cu petrol, pe măsură ce conflictul militar din regiune se extinde.

Armata americană a anunţat că a desfăşurat a unsprezecea noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului, la scurt timp după ce armata Kuweitului a declarat că a interceptat drone iraniene.

În acelaşi timp, preşedintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi „un pod sau o centrală electrică” de fiecare dată când Iranul va ataca o navă în Strâmtoarea Ormuz.

Pe lângă tensiunile din Ormuz, piaţa este îngrijorată şi de situaţia din Strâmtoarea Bab el-Mandeb, la intrarea sudică în Marea Roşie, unde rebelii Houthi, susţinuţi de Iran, au ameninţat că vor ataca navele care transportă petrol saudit şi au anunţat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite.

Misiunea navală europeană Aspides a avertizat miercuri că navele cu legături cu Israelul, Statele Unite sau Arabia Saudită sunt expuse unui risc ridicat de atac şi le-a recomandat să evite traversarea Mării Roşii şi a Golfului Aden.

„Piaţa petrolului se confruntă acum cu îngrijorări privind două puncte-cheie de tranzit. Pe lângă Strâmtoarea Ormuz, şi Bab el-Mandeb riscă să devină un nou focar de tensiune, iar traderii urmăresc cu atenţie traficul maritim din Marea Roşie”, a declarat Tim Waterer, analist-şef la KCM Trade.

Importanţa rutei prin Bab el-Mandeb a crescut în ultimele săptămâni, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus din nou semnificativ în urma prăbuşirii armistiţiului dintre Statele Unite şi Iran.

Marţi, trei petroliere încărcate cu petrol saudit destinat Chinei şi Indiei au făcut cale întoarsă în Marea Roşie şi s-au îndreptat spre Canalul Suez, evitând coasta Yemenului. Alte patru petroliere şi-au schimbat traseul miercuri.

Analiştii spun că aceste devieri prelungesc timpul de transport şi sporesc costurile logistice, amplificând presiunile asupra pieţei fizice a petrolului şi asupra exporturilor Arabiei Saudite.

Ca reacţie la ameninţările Houthi, rafinăriile asiatice caută deja să transporte petrolul încărcat în portul saudit Yanbu prin Canalul Suez şi în jurul Africii, evitând zonele cu risc ridicat.

Un alt semnal al tensiunilor din piaţă este creşterea diferenţei dintre preţul livrărilor imediate şi cele pe termen de trei luni pentru petrolul Brent, care a ajuns la 8,80 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 22 mai. Acest fenomen indică faptul că investitorii anticipează o ofertă mai restrânsă pe termen scurt.

Pe de altă parte, datele publicate de Administraţia pentru Informaţii în Domeniul Energiei (EIA) din SUA au arătat că stocurile comerciale de petrol ale Statelor Unite au crescut săptămâna trecută cu 2 milioane de barili, până la 411,7 milioane de barili, pe fondul reducerii activităţii rafinăriilor, al scăderii exporturilor şi al creşterii importurilor.

Creşterea a fost peste aşteptările analiştilor, care estimau o diminuare a stocurilor cu aproximativ 1,1 milioane de barili.

Editor : A.C.