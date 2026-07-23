Live TV

Preţurile petrolului au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimele şase săptămâni

Data actualizării: Data publicării:
Sonde petroliere.
Sonde petroliere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preţurile petrolului au crescut miercuri cu peste 2%, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele aproape şase săptămâni, pe fondul intensificării conflictului dintre Statele Unite şi Iran şi al ameninţărilor lansate de rebelii Houthi din Yemen asupra rutelor maritime folosite pentru transportul ţiţeiului, transmite Reuters

Cotaţia petrolului Brent a urcat cu 2,88%, până la 93,63 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 11 iunie. Petrolul american WTI a avansat cu 2,48%, până la 86,43 dolari pe baril. 

Creşterea reflectă temerile privind întreruperea aprovizionării cu petrol, pe măsură ce conflictul militar din regiune se extinde. 

Armata americană a anunţat că a desfăşurat a unsprezecea noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului, la scurt timp după ce armata Kuweitului a declarat că a interceptat drone iraniene. 

În acelaşi timp, preşedintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi „un pod sau o centrală electrică” de fiecare dată când Iranul va ataca o navă în Strâmtoarea Ormuz. 

Pe lângă tensiunile din Ormuz, piaţa este îngrijorată şi de situaţia din Strâmtoarea Bab el-Mandeb, la intrarea sudică în Marea Roşie, unde rebelii Houthi, susţinuţi de Iran, au ameninţat că vor ataca navele care transportă petrol saudit şi au anunţat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite. 

Misiunea navală europeană Aspides a avertizat miercuri că navele cu legături cu Israelul, Statele Unite sau Arabia Saudită sunt expuse unui risc ridicat de atac şi le-a recomandat să evite traversarea Mării Roşii şi a Golfului Aden. 

„Piaţa petrolului se confruntă acum cu îngrijorări privind două puncte-cheie de tranzit. Pe lângă Strâmtoarea Ormuz, şi Bab el-Mandeb riscă să devină un nou focar de tensiune, iar traderii urmăresc cu atenţie traficul maritim din Marea Roşie”, a declarat Tim Waterer, analist-şef la KCM Trade. 

Importanţa rutei prin Bab el-Mandeb a crescut în ultimele săptămâni, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus din nou semnificativ în urma prăbuşirii armistiţiului dintre Statele Unite şi Iran. 

Marţi, trei petroliere încărcate cu petrol saudit destinat Chinei şi Indiei au făcut cale întoarsă în Marea Roşie şi s-au îndreptat spre Canalul Suez, evitând coasta Yemenului. Alte patru petroliere şi-au schimbat traseul miercuri. 

Analiştii spun că aceste devieri prelungesc timpul de transport şi sporesc costurile logistice, amplificând presiunile asupra pieţei fizice a petrolului şi asupra exporturilor Arabiei Saudite. 

Ca reacţie la ameninţările Houthi, rafinăriile asiatice caută deja să transporte petrolul încărcat în portul saudit Yanbu prin Canalul Suez şi în jurul Africii, evitând zonele cu risc ridicat. 

Un alt semnal al tensiunilor din piaţă este creşterea diferenţei dintre preţul livrărilor imediate şi cele pe termen de trei luni pentru petrolul Brent, care a ajuns la 8,80 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 22 mai. Acest fenomen indică faptul că investitorii anticipează o ofertă mai restrânsă pe termen scurt. 

Pe de altă parte, datele publicate de Administraţia pentru Informaţii în Domeniul Energiei (EIA) din SUA au arătat că stocurile comerciale de petrol ale Statelor Unite au crescut săptămâna trecută cu 2 milioane de barili, până la 411,7 milioane de barili, pe fondul reducerii activităţii rafinăriilor, al scăderii exporturilor şi al creşterii importurilor. 

Creşterea a fost peste aşteptările analiştilor, care estimau o diminuare a stocurilor cu aproximativ 1,1 milioane de barili. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
2
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Zohran Mamdani
4
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
5
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
Digi Sport
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BNR
BNR avertizează: Riscul pentru cursul leului rămâne ridicat, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinii politice
Petrolier
Cum a rămas piața petrolului calmă în timpul crizei din Strâmtoarea Ormuz. Prețurile nu au atins cotele alarmante prognozate
Crestere economica
CNSP taie drastic prognoza de creștere economică pentru 2026, la doar 0,1%. Aurelian Dochia: „Va fi un an dificil pentru România”
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Iranul anunță negocieri cu state europene pentru tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru petrol
rafinărie de petrol
Piețele energetice globale sunt la un pas de dezastru. Care sunt cei trei factori care împing lumea înspre marginea prăpastiei
Recomandările redacţiei
A monitoring instrument seen on the gas distribution pipeline in Beregdaroc
Era post-Orban expune liniile roșii ale țărilor UE. Grecia ține în...
grindeanu simion
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat...
SUA vs Iran
Iranul îi dă replica lui Trump și atenționează asupra unui răspuns...
traian basescu in studioul digi24
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă...
Ultimele știri
Sicilia, cuprinsă de incendii de vegetație: o clinică a fost evacuată, iar pompierii luptă cu zeci de focare
„Încă trebuie să-l aducem înapoi pe Fedorov”. Protestele continuă la Kiev, în ciuda deciziei lui Zelenski de a-l demite pe Sîrski
Trump pierde o bătălie cu BBC: un judecător cere ca președintele SUA să prezinte documente financiare în procesul de defăimare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Fanatik.ro
Nu a avut milă de vedetele Universității Craiova: „Așteptam mai mult de la Baiaram și Mora! Am avut șansă”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a așezat pe gazon, iar...
Adevărul
Ce urmează după suspendarea Legii salarizării. Sanitas vrea negocieri, Educația așteaptă noul Guvern
Playtech
Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Alexandru Țiriac, imagine rară, cu cea mai mare ”avere”: ”Nu va exista nici măcar o zi în care să uit”
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
România caută surse alternative de petrol după decizia Kazahstanului. Carburanții s-au scumpit deja
Newsweek
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Vrei să îți iei câinele sau pisica în concediu? Ce recomandă medicii veterinari înainte de drum
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...