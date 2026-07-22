Statele Unite au reluat atacurile asupra Iranului, unde miercuri a fost declanșată o alertă de raid aerian în Teheran, după ce președintele american Donald Trump a avertizat că „nu a terminat” cu războiul, al cărui cost crește vertiginos pentru Washington. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a estimat marți că războiul din Iran a costat SUA până în prezent 37,5 miliarde de dolari, anunță France24.

Noile atacuri ale SUA au declanșat miercuri sistemele de apărare aeriană din Teheran, după ce președintele american Donald Trump a avertizat că „nu a terminat” războiul cu Iranul, care a costat deja țara sa 37,5 miliarde de dolari.

După ce luptele dintre cele două părți rivale din Strâmtoarea strategică a Ormuzului au dus la eșuarea unui acord preliminar, războiul din Orientul Mijlociu s-a extins, incluzând acum și celălalt punct-cheie al regiunii pentru aprovizionarea mondială cu petrol.

Cu toate acestea, diplomatul american de rang înalt Marco Rubio a reiterat declarația Washingtonului potrivit căreia este dispus să recurgă la diplomație pentru a ajunge la un acord cu Teheranul.

„Problema cu care ne confruntăm în prezent este că ei nu iau negocierile în serios”, a declarat Rubio în cadrul unei reuniuni a miniștrilor din Asia de Sud-Est, desfășurată la Manila.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaeil Baqaei, a declarat că schimburile diplomatice cu Washingtonul, prin intermediul unor mediatori, continuă.

„Sursele de știri au raportat în urmă cu câteva minute că s-au auzit zgomote ale sistemelor de apărare aeriană în vestul, estul și nord-estul Teheranului”, a postat televiziunea de stat pe Telegram.

Pe măsură ce războiul se apropie de pragul de cinci luni și se apropie alegerile legislative din noiembrie, Trump s-a confruntat cu o presiune politică intensă pentru a pune capăt conflictului, care este nepopular chiar și în rândul unor segmente ale bazei sale electorale.

Criticii au subliniat costul războiului, care, potrivit declarației de marți a șefului Pentagonului, Pete Hegseth, a crescut vertiginos la 37,5 miliarde de dolari, acesta apărând o cerere de zeci de miliarde de dolari în fonduri suplimentare pentru armată.

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Armata SUA a declarat marți că a lansat a unsprezecea noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului, precizând că a vizat obiective militare pentru a „diminua și mai mult capacitatea Iranului de a amenința transportul comercial în Strâmtoarea Ormuz”.

Trump declarase anterior că următoarea țintă a SUA ar putea fi un complex subteran cunoscut sub numele de Pickaxe Mountain (n.r. „Muntele Târnăcopului”), o instalație nucleară subterană situată lângă Natanz, unde serviciile de informații occidentale suspectează că Iranul construiește o instalație de îmbogățire a uraniului nedeclarată.

Iranul a amenințat cu represalii, comandamentul militar Khatam Al-Anbiya declarând că ar „considera acest lucru o extindere a războiului în regiune” în cazul în care un astfel de atac ar fi pus în aplicare, amenințând cu lovituri asupra „tuturor intereselor Americii, ale aliaților și susținătorilor săi”, a relatat postul de televiziune de stat IRIB.

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Avertismentul a venit în contextul în care Teheranul și-a extins ofensiva împotriva statelor din Golf aliate cu SUA, după ce aliații săi houthi au amenințat că vor bloca porturile saudite.

La două săptămâni după reluarea luptelor între cei doi adversari de zeci de ani, Trump a afirmat că Iranului i-ar trebui mai mult de 20 de ani pentru a se reface după pagubele provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

„Dacă am pleca chiar acum, Iranului i-ar lua 20, 25 de ani să se reconstruiască”, a spus el. „Nu am terminat deloc... nu plecăm chiar acum.”

Amenințarea Houthi

Armata Kuweitului a declarat miercuri că sistemele sale de apărare aeriană se confruntă cu atacuri cu drone din Iran, cea mai recentă rundă de represalii din partea Teheranului.

Bahrain, aliat al SUA, a declarat marți că a interceptat atacuri iraniene în timp ce sirenele sunau în mod repetat, în timp ce Kuweitul și Iordania au declarat că au interceptat atacuri cu drone și rachete.

Armata iraniană a declarat că a vizat obiective americane din Kuweit și Bahrain, inclusiv sisteme de apărare aeriană, instalații radar și clădiri administrative.

„Odată cu această scanare radar, inamicul ar trebui să se pregătească pentru valuri și mai decisive și mai puternice de atacuri cu drone și rachete”, a declarat Garda Revoluționară într-un comunicat difuzat de agenția de știri de stat IRNA.

Trump a declarat că se va „ocupa” de rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, dacă aceștia își vor pune în aplicare amenințarea de luni.

Nu este încă clar cum ar putea houthiții să impună un astfel de blocaj. Totuși, furnizorul de informații maritime Vanguard Tech a declarat că un petrolier sub pavilionul Singaporeului și unul sub pavilionul Liberiei au „schimbat cursul” în Marea Roșie după ce au încărcat țiței în portul saudit Yanbu.

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Dacă houthiții își pun în aplicare amenințarea, ar putea pune în pericol capacitatea Riadului de a ocoli Strâmtoarea Hormuz pentru o parte din exporturile de petrol, ceea ce ar avea repercusiuni majore asupra economiei globale.

Arabia Saudită și houthiții au schimbat focuri săptămâna trecută pentru prima dată după mulți ani, punând în pericol armistițiul din 2022, dar rebelii au rămas în mare parte în afara conflictului de când Israelul și Statele Unite au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie.

Garda Revoluționară a declarat marți că două petroliere care încercau să tranziteze strâmtoarea „au fost lovite de explozii, ceea ce a provocat incendii de proporții care le-au imobilizat”.

Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime a raportat anterior că un „proiectil necunoscut” a lovit o petrolieră în largul coastelor Omanului.

Editor : C.A.