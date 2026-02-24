Live TV

Primăria Cluj-Napoca a semnat un contract de 10,8 milioane de euro pentru reabilitarea rețelelor de termoficare

Cityscape,Of,Cluj-napoca,(romania),Including,St.,Michael's,Church
Cluj Napoca. Foto: Shutterstock

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat marți semnarea unui contract în valoare de 10,8 milioane de euro pentru modernizarea a 6,3 kilometri de rețele de termoficare din oraș. Lucrările, finanțate în proporție de aproximativ 60% din fonduri europene și cu o durată de execuție de 18 luni, vizează reducerea pierderilor din rețea, scăderea facturilor la energia termică pentru consumatorii rezidențiali și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Am semnat un contract în valoare de 10,8 milioane euro pentru modernizarea a 6,3 km de rețele de termoficare din municipiu. Investiție majoră în modernizarea sistemului de energie termică din Cluj-Napoca prin Insula de energie Pata, Bulevardul Nicolae Titulescu”, a transmis Emil Boc într-o postare pe Facebook.

Contractul semnat la Primăria Cluj-Napoca vizează proiectarea și execuția pentru modernizarea rețelelor de distribuție și transport a energiei termice, iar valoarea acestuia se ridică la 55,4 milioane de lei.

„Proiectul prevede modernizarea a 1,095 kilometri de rețea de transport și reabilitarea a 5,205 kilometri de rețea de distribuție, modernizarea completă a trei puncte termice și montarea a 292 de contoare inteligente. Conductele vor fi preizolate și echipate cu sisteme de detectare a avariilor, iar pe clădirile punctelor termice vor fi instalate panouri fotovoltaice”, potrivit edilului. 

Noua infrastructură va deservi exclusiv consumatori rezidențiali.

Contractul de finanțare aferent proiectului a fost semnat pe 28 ianuarie 2025 împreună cu Ministerul Energiei, prin Programul-cheie 5 – Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare, finanțat din Fondul pentru Modernizare. Valoarea totală a proiectului este de 82,4 milioane de lei cu TVA.

„Prin această investiție, Cluj-Napoca face încă un pas concret către un sistem de termoficare mai eficient, mai verde și mai sustenabil. Astfel, reducem pierderile din rețea și emisiile de CO2 și oferim clujenilor un sistem modern, sigur și pregătit pentru viitor”, a mai transmis primarul.

