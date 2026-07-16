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Video Ilie Bolojan a depășit recordul de interimat în fruntea Guvernului. Pe ce premier l-a devansat liderul PNL

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Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria Foto: Inquam Photos / George Călin
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Criza politică din România stabilește un nou record. Ilie Bolojan devine cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție: 72 de zile se împlinesc, astăzi, de când România este condusă de un Guvern demis prin moțiune de cenzură.

Au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar, cu puteri limitate. În această situație, Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat, din 1989 și până în prezent. 

Recordul îi aparținea în trecut lui Emil Boc. Acesta a stat într-o perioadă de interimat timp de 71 de zile, în perioada octombrie – decembrie 2009. 

De la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent, au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Eugen Tomac a fost desemnat de Nicușor Dan ca premier, însă nici măcar nu a ajuns la votul din Parlament. Iar Adrian Veștea a fost respins de parlamentari, deoarece nu a putut obține cele 233 de voturi necesare pentru învestire. 

La cele 72 de zile cel mai probabil se vor adăuga multe zile, deoarece liderii politici de la PSD, PNL, USR și UDMR nu se înțeleg. 

Editor : A.C.

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