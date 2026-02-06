Live TV

Produse expirate și insecte în depozite, descoperite la controale ANPC. Inspectorii au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei

Data publicării:
anpc inchide restaurant pe aeroportul otopeni
Sursa foto: ANPC
Din articol
Produse expirate și condiții improprii de depozitare Prețuri afișate incorect și practici comerciale înșelătoare Activitate suspendată până la remedierea problemelor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 1,5 milioane de lei în urma unor controale desfășurate la nivel național, după verificarea a peste 200 de operatori economici. În urma neregulilor descoperite, activitatea a 18 firme a fost oprită temporar, până la remedierea problemelor constatate de comisari.

Potrivit ANPC, acțiunile de control au avut loc pe 5 februarie 2026 și au venit după o serie de acțiuni de consiliere desfășurate la începutul anului, prin care operatorii economici au fost informați cu privire la obligațiile legale față de consumatori.

Verificările au urmărit evaluarea gradului real de conformare după aceste avertismente.

Produse expirate și condiții improprii de depozitare

Printre cele mai grave abateri descoperite de comisari se numără comercializarea produselor de origine animală: carne, preparate din carne sau brânzeturi, cu data limită de consum depășită.

În unele cazuri au fost găsite produse alimentare cu starea termică modificată sau depozitate la temperaturi necorespunzătoare, în special în cazul produselor perisabile precum peștele, fructele de mare sau carnea.

Inspectorii au mai constatat prezența insectelor în spațiile de depozitare sau comercializare a alimentelor, precum și produse de origine vegetală depreciate, cu depuneri de mucegai.

În urma controalelor, produse în valoare de peste 33.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare.

Prețuri afișate incorect și practici comerciale înșelătoare

Pe lângă problemele legate de siguranța alimentelor, comisarii ANPC au identificat și practici comerciale incorecte.

În mai multe situații, prețurile afișate la raft nu corespundeau cu cele încasate la casă, situație considerată practică înșelătoare.

Au fost constatate și deficiențe de informare privind perioadele promoționale, ceea ce poate induce în eroare consumatorii în momentul achiziției.

Raportul ANPC menționează și numeroase probleme legate de igienă și întreținerea spațiilor comerciale.

Printre acestea se numără pavimente cu depuneri de impurități și reziduuri alimentare, agregate frigorifice cu elemente deteriorate sau cu depuneri masive de gheață, precum și utilizarea unor echipamente și ustensile uzate, cu rugină sau impurități.

De asemenea, au fost identificate produse nealimentare cu ambalaje deteriorate.

Activitate suspendată până la remedierea problemelor

În total, au fost aplicate 72 de amenzi contravenționale, iar pentru 18 operatori economici a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Reprezentanții ANPC spun că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de conformare al operatorilor economici și protejarea consumatorilor.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
Vladimir Putin la telefon
2
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
3
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
Ilie Bolojan.
5
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţi istorie...
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Digi Sport
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
controlor
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
femeie gheata gettyimages
Ce amenzi s-au dat în București celor care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
Pastries in the cake shop
Nereguli grave în cofetării și patiserii: ANSVSA a dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei
Cine este obligat să curețe zăpada de pe trotuar. Foto Getty Images
Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore
nbanda anpc oprire activitate
Val de controale ANPC în toată țara. Inspectorii au descoperit nereguli grave: amenzi de peste 7 milioane de lei
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca...
intalnire guvern sindicate patronate la sediul guvernului
Întâlnire între Ilie Bolojan, sindicate și patronate. Mediul de...
American Flag in front of The Capitol
Cum s-a viralizat în România un raport atribuit în mod fals...
profimedia-1016236556
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace...
Ultimele știri
Avaria de la conducta de gaz din Craiova: peste 1.300 de consumatori din oraș și alte localități, afectați. Când se reia alimentarea
SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive”
Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Veste-bombă de la FCSB: nici Mihai Popescu nu credea așa ceva! „Într-o lună va fi pe teren”. Exclusiv
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu s-au suportat, dar acum sunt cele mai bune prietene: "Am crezut că e o nenorocită!"
Pro FM
În culisele pauzei din cariera lui Harry Styles. Iubiri, petreceri și călătorii de plăcere, înainte de marea...
Film Now
Greu de ratat. Tom Cruise, pe motocicletă, a atras atenția trecătorilor în LA. Prima apariție după ce și-a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă