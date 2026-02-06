Produse expirate și insecte în depozite, descoperite la controale ANPC. Inspectorii au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 1,5 milioane de lei în urma unor controale desfășurate la nivel național, după verificarea a peste 200 de operatori economici. În urma neregulilor descoperite, activitatea a 18 firme a fost oprită temporar, până la remedierea problemelor constatate de comisari.

Potrivit ANPC, acțiunile de control au avut loc pe 5 februarie 2026 și au venit după o serie de acțiuni de consiliere desfășurate la începutul anului, prin care operatorii economici au fost informați cu privire la obligațiile legale față de consumatori.

Verificările au urmărit evaluarea gradului real de conformare după aceste avertismente.

Produse expirate și condiții improprii de depozitare

Printre cele mai grave abateri descoperite de comisari se numără comercializarea produselor de origine animală: carne, preparate din carne sau brânzeturi, cu data limită de consum depășită.

În unele cazuri au fost găsite produse alimentare cu starea termică modificată sau depozitate la temperaturi necorespunzătoare, în special în cazul produselor perisabile precum peștele, fructele de mare sau carnea.

Inspectorii au mai constatat prezența insectelor în spațiile de depozitare sau comercializare a alimentelor, precum și produse de origine vegetală depreciate, cu depuneri de mucegai.

În urma controalelor, produse în valoare de peste 33.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare.

Prețuri afișate incorect și practici comerciale înșelătoare

Pe lângă problemele legate de siguranța alimentelor, comisarii ANPC au identificat și practici comerciale incorecte.

În mai multe situații, prețurile afișate la raft nu corespundeau cu cele încasate la casă, situație considerată practică înșelătoare.

Au fost constatate și deficiențe de informare privind perioadele promoționale, ceea ce poate induce în eroare consumatorii în momentul achiziției.

Raportul ANPC menționează și numeroase probleme legate de igienă și întreținerea spațiilor comerciale.

Printre acestea se numără pavimente cu depuneri de impurități și reziduuri alimentare, agregate frigorifice cu elemente deteriorate sau cu depuneri masive de gheață, precum și utilizarea unor echipamente și ustensile uzate, cu rugină sau impurități.

De asemenea, au fost identificate produse nealimentare cu ambalaje deteriorate.

Activitate suspendată până la remedierea problemelor

În total, au fost aplicate 72 de amenzi contravenționale, iar pentru 18 operatori economici a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Reprezentanții ANPC spun că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de conformare al operatorilor economici și protejarea consumatorilor.

