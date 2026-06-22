Programul de guvernare Veștea prevede vouchere de până la 8.000 de euro pentru persoanele cu dizabilități și 93 de centre de recuperare

Integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii prin parteneriate între instituțiile publice și mediul privat, lansarea unei platforme de angajare asistată și acordarea de vouchere de până la 8.000 de euro pentru tehnologii asistive se numără printre măsurile incluse în programul de guvernare la capitolul „Muncă, familie, tineret și solidaritate socială”, potrivit Agerpres.

Documentul prevede, de asemenea, investiții în servicii sociale, măsuri pentru stimularea natalității și programe dedicate tinerilor.

Executivul propune extinderea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități și integrarea acestora pe piața muncii prin colaborări între sectorul public și cel privat. În acest sens, va fi lansată o platformă de angajare asistată și vor fi sprijinite 45 de afaceri incluzive de tip unitate protejată autorizată, prin programul „START antreprenoriat dizabilități”.

Programul de guvernare prevede și investiții în infrastructura socială. Astfel, autoritățile intenționează să dezvolte 93 de centre de zi și de recuperare neuromotorie și să construiască cel puțin 50 de centre de tip respiro pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Prin programul „TECH ASSIST”, 4.307 persoane ar putea primi sprijin financiar de până la 8.000 de euro pentru achiziționarea de dispozitive asistive și tehnologii de acces, măsură care are ca scop creșterea autonomiei și a incluziunii sociale.

Totodată, Guvernul propune înființarea unui cluster național și a șapte huburi regionale pentru dezvoltarea și promovarea tehnologiilor, produselor și serviciilor dedicate persoanelor cu dizabilități, precum și constituirea a 47 de echipe mobile care să ofere sprijin în luarea deciziilor și în procesul de tranziție către o viață independentă.

La nivel legislativ, programul prevede revizuirea criteriilor de evaluare și încadrare în grad de handicap pentru copii și adulți, astfel încât să fie aplicate standarde unitare la nivel național.

De asemenea, va fi lansat programul „Localitate accesibilă”, care urmărește adaptarea instituțiilor și clădirilor publice, precum și a transportului public, pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități.

Strategie pentru creșterea populației și extinderea rețelei de creșe

La capitolul „Familie și demografie”, noul Guvern își propune să reducă declinul demografic și să stimuleze natalitatea printr-o strategie națională dedicată creșterii populației.

Potrivit documentului, Strategia națională pentru creștere demografică urmărește stabilizarea și, ulterior, creșterea populației României prin politici de sprijin pentru familii, îmbunătățirea stării de sănătate a populației și crearea unui mediu socioeconomic atractiv.

Una dintre măsurile prevăzute este extinderea rețelei de creșe și grădinițe. Autoritățile intenționează să crească numărul acestora prin reabilitarea și transformarea unor spații neutilizate aflate în administrarea autorităților locale, inclusiv la parterul blocurilor ANL, pentru a facilita accesul la educația timpurie.

În domeniul protecției copilului, programul prevede digitalizarea proceselor și modernizarea intervenției în cazurile de abuz, neglijare, exploatare și alte forme de violență asupra copiilor, prin dezvoltarea unor platforme inteligente și extinderea funcționalităților numărului unic național 119.

Documentul mai prevede consolidarea mecanismelor de coordonare pentru Strategia Națională „Copii Protejați, România Sigură” și pentru Planul național privind garanția europeană pentru copii, precum și măsuri pentru creșterea calității și stabilității personalului din sistemul de protecție specială a copilului, prin formare continuă, supervizare și politici de motivare și retenție.

Programe pentru tineri și sprijin pentru cei instituționalizați

Capitolul dedicat tinerilor include finanțarea proiectelor organizațiilor de tineret, realizarea de studii și cercetări privind nevoile și aspirațiile tinerilor, precum și implicarea acestora în elaborarea și implementarea politicilor publice la nivel local, național și european.

Programul prevede și participarea delegaților de tineret la ONU la proiecte interne și internaționale legate de activitatea Organizației Națiunilor Unite.

Totodată, autoritățile vor să lanseze campania „Pregătiți pentru viață”, destinată pregătirii tinerilor instituționalizați pentru tranziția către viața de adult, și să înființeze un comitet de monitorizare a Strategiei Tineret, din care să facă parte și organizațiile reprezentative din domeniu.

Editor : A.D.