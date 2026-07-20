PNL înlocuiește din nou liderii de filialele cu cele mai slabe rezultate la parlamentare. Veștea: Vânătoare de vrăjitoare (surse)

Liderul PNL Ilie Bolojan a propus în ședința Biroului Politic Național de luni seară, din nou, schimbarea a 6 filiale din țară cu cele mai slabe rezultate la alegerile parlamentare.

„Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, în ședința de astăzi, 20 iulie, demiterea președinților şi dizolvarea Birourilor Politice Județene/de Sector pentru șase filiale ale partidului.

Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.

Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL.

Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare.

În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Național a validat, de asemenea, propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP). Din Consiliul Director urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului – Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan –, precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru”, arată un comunicat emis de PNL.

Monica Anisie, Andrei Baciu și Ionuț Stroe fac parte din tabăra anti-Bolojan.

Adrian Veștea, fostul premier desemnat fără acordul conducerii de partid, lider PNL din Brașov, a cerut alegeri în filiale, și nu demiteri, potrivit surselor participante la ședință.

„Cred că ar fi necesar să dăm drumul la procedura democratică de a organiza alegeri și de a nu face demiteri și de a modifica regulile în timpul jocului. Să vedem care sunt adevărații lideri PNL la nivel județean.

Altfel nu facem decât o vânătoare de vrăjitoare și îi sancționăm pe anumiți colegi. Ar fi corect, democratic, bărbătește să facem acest demers”, a susținut Veștea, potrivit surselor participante la discuțiile din BPN.

Liderul filialei PNL Ilfov, Hubert Thuma, i-a reproșat liderului PNL că alegerile „de jos în sus” din cadrul partidului „n-au mai venit”.

„Domnule Bolojan, ați spus că facem alegeri de jos în sus, numai că alegerile n-au mai venit. În locul alegerilor am avut prelungiri de mandat, pentru că e mai ușor să lucrezi cu organizații conduse interimar decât cu cei care au luat voturi în organizații”, a spus Thuma în timpul BPN, conform unor surse participante la ședință.

„Am înțeles: trebuie să vină oameni noi de la USR, POT, SOS, REPER, societatea civilă, dar părerea mea e că trebuie să candideze, să convingă membri, să câștige alegeri. Nu devine o personă reprezentativă că e impusă și susținută de dumneavoastră, domnule Bolojan”, a mai spus Thuma, conform surselor.

Ilie Bolojan a spus în sedința PNL, conform surselor:

„Pot să accept supărări, dar la modul corect, cred ca sunt realități pe care nu le putem contesta. Sunt județe în România în care PNL, la ultimele alegeri gestionate pe forțe proprii, alegerile prezidențiale, parlamentare, am obținut rezultate mult sub media partidului. E o evidență.

Putem crește unde nu am obținut rezultate și am putea, aducând oameni noi, să creștem în aceste județe. Dacă nu facem ce trebuie, capacitatea acestui partid de a obține rezultate mai bune în 2028, prin politici bune, printr-o combinație de identificare a celor mai buni candidati, politici locale cât mai bune, nu avem șansa să obținem rezultate mai bune.

Prin urmare, consider că evaluarea acestor organizații nu e bazată pe aspecte legate de altă natură, ci strict pe analiza lor, ceea ce se poate face pentru a obține rezultate mai bune. Nu înseamnă că dacă azi un coleg nu mai e președinte de organizație, nu mai poate avea un aport. Dar dacă nu facem evaluare și nu luăm anumite măsuri, probabilitatea de a ne consuma energiile în plan intern e foarte mare și vă facem aceste propuneri”.

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Editor : A.C.