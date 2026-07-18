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Exclusiv „A fost un șoc”. Ciucu dezvăluie cum a aflat despre desemnarea lui Veștea pentru funcția de premier. Cine știa deja

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Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezvăluit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 cum a aflat despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Prim-vicepreședintele PNL a afirmat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, știa despre decizie cu câteva ore înainte ca aceasta să fie anunțată oficial, în timp ce conducerea PNL nu fuseseră informată în prealabil.

Interviul integral cu primarul general al Capitalei va fi difuzat duminică, la emisiunea „În fața ta”, la ora 14:00.

Întrebat care a fost reacția sa la aflarea veștii privind nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan, Ciprian Ciucu a declarat că momentul a fost unul neașteptat.

„Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar... credeți-mă pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva”, a precizat prim-vicepreședintele PNL.

Potrivit acestuia, după ce a aflat despre decizia președintelui Nicușor Dan, a avut o discuție cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, care ar fi cunoscut deja informația.

„Vine la mine domnul Ceban, primarul Chișinăului. (...) I-am spus că tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm - că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu - l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: «A, nu știai?»”, a povestit Ciucu.

Primarul Capitalei susține că a fost surprins să afle că edilul Chișinăului știa despre nominalizare chiar înaintea liderilor PNL.

„L-am întrebat: «Tu știai?». Mi-a răspuns că: «Da, de câteva ore». Mi-a arătat telefonul, unde îi scrisese cineva despre Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că (Veștea - n.red.) va fi nominalizat premier al României”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Editor : A.P.

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