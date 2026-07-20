Sunt tensiuni în PNL după ce tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan a anunțat că formează în interiorul partidului un nou for numit Platforma Conservatoare. Partidul a intrat în ședință, iar contestatarii lui Bolojan au participat online la discuții. Este prima întrevedere între cele două tabere după tentativa formării unui guvern condus de Adrian Veștea, fără consultarea partidului, dar și după lovitura din instanță, care a suspendat congresul PNL și noua conducere validată atunci.

Biroul Politic Național al PNL s-a întrunit luni seară iar contestatarii lui Ilie Bolojan au discutat pentru prima dată în acest cadru cu liderii liberalilor, după tentativa formării unui guvern condus de Adrian Veștea fără consultarea partidului.

Unii dintre liberalii marginalizați au luat inițiativa în a crea Platforma Conservatoare.

Alin Tișe a declarat că nu se simte reprezentat de „greii” partidului, „care confundă încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul”. Președintele CJ Cluj a anunțat că lansează o platformă liberal-conservatoare în interiorul partidului și a făcut un apel la colegii săi să se alăture, în contextul în care mai mulți liberali au contestat Congresul PNL din iunie.

Manifestul Platformei Conservatoare susține că PNL „traversează un moment de răscruce, se află în faţa unui risc real de îndepărtare de tradiţia sa liberal-conservatoare şi de diluare a identităţii sale doctrinare”.

„Platforma îşi propune să fie locul în care orice membru PNL să poată susţine idei, inclusiv critice faţă de conducerea partidului, fără teama stigmatizării sau a excluderii şi să readucă în partid cultura dialogului, eleganţa dezbaterii şi respectul reciproc cultivate de lideri precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Theodor Stolojan, Călin Popescu Tăriceanu şi Crin Antonescu. Nu ne propunem să dezbinăm partidul, ci să contribuim la întărirea lui prin dezbatere”, se mai arată în document.

Hubert Thuma, unul dintre liberalii anti-Bolojan, îl acuză pe secretarul general Dan Motreanu că reduce la zero democrația din interiorul partidului, iar fostul ministru, Raluca Turcan îi îndeamnă pe „puciști” să-și facă propriul partid.

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Alina Gorghiu: „Deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid”

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat, pentru Digi24, că platforma „nu e împotriva cuiva, ci pentru ceva, anume un PNL în care să putem discuta liberi într-un format gen platformă liberal-conservatoare”.

„Deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid. Polul de dreapta sau listele comune cu USR le-am aflat de la televizor”, a mai spus Gorghiu.

Întrebată dacă se poate înscrie chiar și liderul PNL, Ilie Bolojan, în platformă, aceasta a răspuns: „Cu tot dragul. Îl invităm cu mare plăcere să comunice cu noi, pentru că a refuzat în ultimele luni să comunice cu noi în interior. Totul s-a făcut în afara partidului, cu o mână de oameni”.

Editor : A.C.