Live TV

Video Grupul anti-Bolojan din PNL, la prima reuniune a BPN, după scandalul din partid. Gorghiu: Platforma conservatoare nu e împotriva cuiva

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan inquam sabin cirstoveanu
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos: Sabin Cirstoveanu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Alina Gorghiu: „Deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid”

Sunt tensiuni în PNL după ce tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan a anunțat că formează în interiorul partidului un nou for numit Platforma Conservatoare. Partidul a intrat în ședință, iar contestatarii lui Bolojan au participat online la discuții. Este prima întrevedere între cele două tabere după tentativa formării unui guvern condus de Adrian Veștea, fără consultarea partidului, dar și după lovitura din instanță, care a suspendat congresul PNL și noua conducere validată atunci.

Biroul Politic Național al PNL s-a întrunit luni seară iar contestatarii lui Ilie Bolojan au discutat pentru prima dată în acest cadru cu liderii liberalilor, după tentativa formării unui guvern condus de Adrian Veștea fără consultarea partidului. 

Unii dintre liberalii marginalizați au luat inițiativa în a crea Platforma Conservatoare. 

Alin Tișe a declarat că nu se simte reprezentat de „greii” partidului, „care confundă încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul”. Președintele CJ Cluj a anunțat că lansează o platformă liberal-conservatoare în interiorul partidului și a făcut un apel la colegii săi să se alăture, în contextul în care mai mulți liberali au contestat Congresul PNL din iunie. 

Manifestul Platformei Conservatoare susține că PNL „traversează un moment de răscruce, se află în faţa unui risc real de îndepărtare de tradiţia sa liberal-conservatoare şi de diluare a identităţii sale doctrinare”. 

„Platforma îşi propune să fie locul în care orice membru PNL să poată susţine idei, inclusiv critice faţă de conducerea partidului, fără teama stigmatizării sau a excluderii şi să readucă în partid cultura dialogului, eleganţa dezbaterii şi respectul reciproc cultivate de lideri precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Theodor Stolojan, Călin Popescu Tăriceanu şi Crin Antonescu. Nu ne propunem să dezbinăm partidul, ci să contribuim la întărirea lui prin dezbatere”, se mai arată în document. 

Hubert Thuma, unul dintre liberalii anti-Bolojan, îl acuză pe secretarul general Dan Motreanu că reduce la zero democrația din interiorul partidului, iar fostul ministru, Raluca Turcan îi îndeamnă pe „puciști” să-și facă propriul partid.

Citește și Dan Motreanu, după ce unii liberali au anunțat că susțin noua platformă conservatoare din PNL: „Unii trăiesc într-o realitate paralelă”

Alina Gorghiu: „Deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid”

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat, pentru Digi24, că platforma „nu e împotriva cuiva, ci pentru ceva, anume un PNL în care să putem discuta liberi într-un format gen platformă liberal-conservatoare”. 

„Deciziile mari despre viitorul partidului nu s-au luat în partid. Polul de dreapta sau listele comune cu USR le-am aflat de la televizor”, a mai spus Gorghiu. 

Întrebată dacă se poate înscrie chiar și liderul PNL, Ilie Bolojan, în platformă, aceasta a răspuns: „Cu tot dragul. Îl invităm cu mare plăcere să comunice cu noi, pentru că a refuzat în ultimele luni să comunice cu noi în interior. Totul s-a făcut în afara partidului, cu o mână de oameni”. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
militar lesinat ziua aviatiei
2
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
Ramzan Kadirov pe un tanc
3
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
busteni-viitura
4
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost...
Ce este interzis să faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie 2026. Foto Getty Images
5
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor...
"Inacceptabil". N-a mai putut și i-a bătut obrazul lui Messi, după finala Cupei Mondiale
Digi Sport
"Inacceptabil". N-a mai putut și i-a bătut obrazul lui Messi, după finala Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
PNL anunță că legea salarizării va fi depusă miercuri în Parlament. Sesiune extraordinară, propusă pentru săptămâna viitoare
PNL Platforma Conservatoare
Manifestul Platformei Conservatoare din PNL: ce-și propun liberalii anti-Bolojan
ionel Bogdan deputat pnl
Purtătorul de cuvânt al PNL, despre „comisia de criză” propusă de Grindeanu: „O nouă invenţie marca PSD”
congresul pnl
Dosarul în care se cere aprobarea noului statut PNL: A doua judecătoare s-a retras din proces
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
Ilie Bolojan, mesaj către noul premier britanic: „Vom consolida cooperarea”. Ce urmează în relația România-Marea Britanie
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l...
dn1 comarnic inundatii
Inundații în Prahova. Raed Arafat: forțe suplimentare la Comarnic și...
Echipa Națională a Spaniei
CM 2026. Naționala iberică s-a întors acasă cu trofeul Cupei Mondiale...
Dronă
„Operațiuni sub steag fals”: Ce intenționează Moscova să facă cu...
Ultimele știri
Cine e suspectul în cazul uciderii lui Ann Widdecombe: fotografia lui Joshua Kerry, dată publicității
Nicușor Dan îl felicită pe noul premier britanic, Andy Burnham: „Regatul Unit va continua să contribuie la consolidarea păcii”
Consumul băuturilor cu până la 5,5% alcool este permisă pe stadioane. Nicușor Dan a promulgat legea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a crezut că are o sarcină dificilă, dar suferea de o boală cumplită. Ce a descoperit după un RMN...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
Cine e Nicoleta, românca prezentă la ceremonia de înmânare a marelui trofeu de la Cupa Mondială 2026. ”Când a...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
FCSB, marea câştigătoare de la tragerea la sorţi din Conference League! Ce s-a întâmplat după ce şi-a aflat...
Adevărul
Evadare spectaculoasă din România comunistă: și-a transformat mașina pentru a circula pe calea ferată
Playtech
Ce salarii ar putea avea președintele, premierul și parlamentarii până în 2031. Proiectul care schimbă grila...
Digi FM
A murit Dana Tapalagă, actrița din filmul „După dealuri”. Nuami Dinescu, mesaj sfâșietor: „Nu cred că există...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: așa arată TOP 20 final la Balonul de Aur, după Cupa Mondială! Surpriza englezilor pe primul loc
Pro FM
Shakira, în centrul atenției după show-ul din finala CM 2026. Fanii, cuceriți: „Nu-mi vine să cred că are 49...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Comportamentul șoferilor români care a stârnit revolta unui cunoscut blogger: „Nu merităm autostrăzi”
Newsweek
Avertisment despre pensie. Recalcularea nu aduce mereu bani în plus. Ce să verifice pensionarii înainte?
Digi FM
Câți bani câștigă Spania după triumful la Cupa Mondială. FIFA împarte premii de sute de milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Odiseea”, triumf la box office. Cel mai bun debut global al unui film regizat de Christopher Nolan
UTV
Cum l-au sărbătorit Laura Cosoi și cele patru fetițe pe Cosmin Curticăpean, la împlinirea vârstei de 50 de ani