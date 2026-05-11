Radu Miruță anunță „curăţenie generală” la Metrorex: „Problemele sunt prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunțat luni că a convocat Adunarea Generala a Acţionarilor statului român pentru ca la Metrorex „să se schimbe nişte decizii cu obiceiuri vechi”. El a anunțat „curățenie generală” și că a semnat documentele pentru trimiterea Corpului de Control. Printre temele ce vor fi discutate în AGA se numără verificarea contractelor de pază, curăţenie şi servicii, recuperarea penalităţilor neîncasate din contracte întârziate şi eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străuleşti.

„Am semnat documentele pentru trimiterea din nou a Corpului de Control şi am convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului. De ce? Pentru că problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preş. Sunt prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani”, a spus Miruţă, potrivit News.ro.

El spune că a pus „pe masa AGA” următoarele teme de discuţie: verificarea contractelor costisitoare de pază, curăţenie şi servicii; recuperarea penalităţilor neîncasate din contracte întârziate; eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străuleşti; intrarea în legalitate a activităţilor şi spaţiilor folosite în incinta depoului Ciurel; reguli transparente şi competitive pentru contractele de publicitate; folosirea inteligentă a clădirilor şi activelor Metrorex pentru venituri proprii; verificarea indicatorilor de performanţă ai conducerii şi eliminarea conflictelor de interese din negocierea noului Contract Colectiv de Muncă.

„Cifrele spun poate cel mai clar de ce era nevoie să intervenim. Şi asta în timp ce: penalităţi de milioane nu sunt recuperate; şantiere importante întârzie; spaţii şi active ale companiei nu sunt valorificate; bucureştenii plătesc mai mult, dar primesc servicii care pot fi mult mai bune. Sunt mulţi profesionişti care ţin sistemul în funcţiune, zi de zi. Dar profesioniştii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile şi reţelele tolerate ani de zile. Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetăţeni, nu pentru grupuri de interese. Şi exact asta începem să schimbăm”, mai spune Miruţă.

Ministrul interimar a anunţat, la sfârşitul lunii aprilie, că biletul la metrou nu se va mai scumpi de la 5 lei la 7 lei începând cu 1 mai, aşa cum fusese stabilise fostul ministru Ciprian Şerban, deoarece a semnat un ordin care ”întrerupe” această creştere.

„Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul”, afirma Radu Miruţă, precizând că a găsit suma de 60 de milioane de euro neîncasată din penalităţi pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex.

