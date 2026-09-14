Omanul anunță că discuțiile cu Iranul și statele din Golf privind Strâmtoarea Ormuz au fost amânate

Omanul a anunțat luni amânarea unei întâlniri între Iran și țările din Golf privind Strâmtoarea Ormuz, principalul punct fierbinte al conflictului din Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului declarase că va avea loc o întâlnire găzduită de Oman, în cadrul căreia urma să se negocieze viitorul strâmtorii, vitală pentru fluxurile globale de petrol și gaze, scrie khaleejtines.com.

Teheranul a afirmat că Irakul și țările din Golf vor participa, fără a specifica însă care anume, însă nicio țară din regiune nu și-a confirmat participarea, în timp ce Bahreinul a exclus participarea.

„S-a decis amânarea pentru o dată ulterioară a reuniunii regionale care urma să aibă loc luni la Salalah, pentru a crea condiții propice unui dialog constructiv”, a relatat duminică agenția de știri din Oman.

Ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, a declarat pe X că „rămânem hotărâți să promovăm un dialog care să contribuie la stabilitate și la o cooperare durabilă în regiunea noastră”.

Strâmtoarea Ormuz a fost supusă unui blocaj iranian și, ulterior, unului american, începând cu 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, declanșând un război mai amplu în întreaga regiune.

Un acord din iunie între Washington și Teheran a eșuat din cauza dezacordurilor privind Strâmtoarea Ormuz, iar o ofensiva din ultimele zile a rebelilor houthi din Yemen a oferit grupării aliate Teheranului un avantaj asupra unei a doua căi navigabile critice, Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

La mai bine de șase luni de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, blocada Strâmtorii Ormuz continuă să determine creșterea prețurilor petrolului, care au depășit 100 de dolari pe baril în această săptămână.

Omanul și Iranul discută de câteva săptămâni despre modul de gestionare a acestei căi navigabile cruciale. Strâmtoarea era liberă pentru tranzit înainte de război, dar Iranul impune acum navelor să obțină permisiune și are în vedere un mecanism de impunere a unor taxe de serviciu.

Navele care nu se conformează sunt ținta regulată a atacurilor iraniene, în timp ce Statele Unite bombardează periodic litoralul iranian pentru a contesta controlul Republicii Islamice asupra strâmtorii.

Editor : M.C