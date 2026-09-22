România a avut a doua cea mai mare scumpire a benzinei din UE în luna august. Prețurile combustibililor au urcat cu 26,7% într-un an

România a înregistrat în august a doua cea mai mare creștere lunară a prețului benzinei din Uniunea Europeană, de 6,6%, față de media europeană de 3,3%, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. Comparativ cu luna august 2025, combustibilii și lubrifianții pentru transportul personal s-au scumpit în țara noastră cu 26,7%.

Prețul benzinei a crescut în august față de iulie în 22 dintre cele 27 de state membre, a scăzut în trei și a rămas stabil în celelalte două.

„Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Spania (8,2%), România (6,6%), Italia (6,3%) și Cipru (6,2%). Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria (0,6%), Danemarca (0,3%) și Slovacia (0,1%)”, arată Eurostat.

În cazul motorinei, România s-a aflat printre statele cu cele mai mici majorări. Prețul a urcat cu 6,1% față de luna precedentă, comparativ cu o medie de 8,3% în UE.

Motorina s-a scumpit în 26 de state membre. Cele mai mari creșteri au fost raportate în Cehia, cu 14,3%, Bulgaria, cu 13,5%, și Luxemburg, cu 12,3%. Cele mai mici au fost în Italia, cu 5,2%, România, cu 6,1%, și Țările de Jos, cu 6,2%.

Scumpire anuală de 26,7% în România

La nivelul întregii Uniuni Europene, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut în august cu 23,8% față de aceeași lună din 2025. În România, avansul a fost de 26,7%, după creșteri anuale de 23,1% în iunie și 24,2% în iulie.

România a fost depășită de Bulgaria, unde scumpirea anuală a ajuns la 34,5%, Lituania, cu 28,8%, Finlanda, cu 27,6%, Germania, cu 27,5%, și Franța, cu 27,4%.

Cele mai mici creșteri anuale au fost înregistrate în Ungaria, de 1,3%, Suedia, de 6,1%, și Irlanda, de 11,7%. În total, 18 state membre au raportat scumpiri de peste 20% față de august 2025.

Editor : A.D.