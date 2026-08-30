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Prima reacție a premierului Islandei după respingerea aderării la Uniunea Europeană: „Nu e un eșec”

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Kristrun Frostadottir, premierul islandei
Kristrun Frostadottir, premierul Islandei. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul islandez Kristrun Frostadottir consideră că respingerea de către concetăţenii săi a reluării negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană nu este „un eşec”, ci „o victorie pentru democraţie”, relatează AFP.

„Vreau să fiu absolut clară: acest guvern nu va relua negocierile de aderare în cursul acestei legislaturi”, care se întinde până în 2028, a asigurat lidera social-democrată, ea însăşi favorabilă votului „da”.

Ea a organizat o conferinţă de presă a doua zi după referendumul iniţiat de guvernul său, la care s-a înregistrat o prezenţă puternică la urne.

Islandezii au respins propunerea de reluare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dând o lovitură guvernului şi alăturându-se celor care vedeau în aceasta un risc pentru suveranitatea apelor de pescuit ale ţării.

După numărarea tuturor buletinelor de vot, 52,8% dintre alegători s-au pronunţat împotriva propunerii guvernului de a începe negocierile cu Bruxelles, în timp ce opţiunea „da” a obţinut 47,2% din voturi, au relatat postul public de televiziune RUV şi alte mass-media islandeze.

Guvernul îşi prezentase proiectul de aderare ca pe un moment decisiv, „acum sau niciodată”, iar prim-ministrul Kristrun Frostadottir declarase alegătorilor în luna august că un „nu” ar pune capăt tuturor preconcepţiilor legate de UE.

Citește și: ANALIZĂ „Categoric nu” sau „poate da”: ce a înclinat balanța în referendumul din Islanda privind reluarea negocierilor de aderare la UE

Editor : C.L.B.

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