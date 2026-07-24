Președintele Senatului Mircea Abrudean și cel al Camerei Deputaților Sorin Grindeanu au avut, vineri la Palatul Parlamentului, o întrevedere oficială cu președinta Republicii India Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat în România pentru trei zile, la invitația autorităților române.

Întâlnirea are loc în contextul relansării dialogului politic la cel mai înalt nivel dintre cele două state, după o pauză de două decenii, și urmează primirii oficiale a șefei statului indian la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan.

Consolidarea Parteneriatului Extins România-India

Potrivit Parlamentului, discuțiile au fost concentrate pe consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și India, în perspectiva aniversării a 80 de ani de relații diplomatice bilaterale, care va fi marcată în 2027.

Pe agenda convorbirilor s-au aflat aprofundarea cooperării economice, creșterea schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și dezvoltarea colaborării în domenii precum cercetarea, inovarea, cultura, educația și sportul.

În marja vizitei de stat are loc și Romania-India Business Forum, inaugurat de președinții celor două state, eveniment care reunește oficiali guvernamentali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România și India, cu scopul de a stimula noi parteneriate economice.

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Președintele Senatului a afirmat că întâlnirea reprezintă un moment important pentru relațiile bilaterale și a subliniat rolul cooperării parlamentare în dezvoltarea parteneriatului dintre cele două țări.

„A fost un privilegiu să o primesc astăzi pe E.S. președintele Republicii India, doamna Droupadi Murmu, într-un cadru dedicat dialogului instituțional și stabilității legislative pe termen lung. Națiunile noastre împărtășesc peste șapte decenii de relații diplomatice neîntrerupte. Vizita Excelenței sale scrie istorie în continuare și sunt bucuros că am putut fi parte a acestui moment în calitatea mea de președinte al Senatului. Dincolo de diplomația tradițională, cooperarea parlamentară joacă un rol decisiv în transformarea bunei înțelegeri diplomatice în rezultate concrete”, a declarat Mircea Abrudean.

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Prima vizită la acest nivel după două decenii

Vizita de stat a președintei Droupadi Murmu este considerată un moment de referință în relațiile româno-indiene. Potrivit Parlamentului, aceasta marchează reluarea contactelor politice la cel mai înalt nivel după aproape 20 de ani.

Ultima vizită a unui președinte român în India a avut loc în 2006, iar cea mai recentă vizită a unui președinte al Republicii India în România s-a desfășurat în 1994. Relațiile dintre cele două state au fost consolidate în ultimii ani prin Declarația Comună adoptată în 2024, la marcarea a zece ani de Parteneriat Extins, precum și prin Parteneriatul Strategic dintre Uniunea Europeană și India.

Editor : Ana Petrescu