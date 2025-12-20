ROMPAN: Peste 7 milioane de cozonaci vor fi produși în comerț în perioada Sărbătorilor. Cu cât se măresc prețurile

Patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci în perioada Sărbătorilor de Iarnă, însă preţurile vor fi cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării preţurilor la energie şi combustibili, susţine preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu.

„În perioada Sărbătorilor de Iarnă mergem tot cu o cifră de peste şapte milioane de cozonaci. Este perioada cu cele mai multe sărbători. Dacă rămân se mai fac şi reduceri de preţuri, mai merg în cămine de bătrâni, la copii, facem donaţii. Preţul va fi însă cu cel puţin 12% mai mare faţă de anul trecut. Trebuie să fim realişti: nu poate fi luată în calcul doar majorarea TVA de 2%, deoarece energia şi combustibilii influenţează toate produsele, toate materialele, toate ambalajele. Totul este lovit de energie şi combustibili”, a declarat pentru Agerpres preşedintele ROMPAN.

Popescu a menţionat că în piaţă sunt şi vânzători care exagerează şi profită de acest context, majorând nejustificat preţul final al produselor.

„Sesizez un lucru: în piaţă există şi operatori economici sau vânzători care exagerează şi profită de acest moment. Nu poate fi justificată o majorare de 20% - 30% doar prin invocarea unor creşteri de costuri. Mă uit şi în piaţa alimentară, unde, de exemplu, în luna august, deşi era sezonul roşiilor, preţul nu a coborât sub patru lei. Problema nu ţine de producători, ci de intermediari. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi în relaţia cu distribuitorii. Producătorul încearcă să menţină un preţ cât mai mic, însă distribuitorul majorează preţurile. Noi avem o mare problemă, dacă mărim preţurile rău, nu mai vindem. Deja observăm la pâine o reducere a vânzărilor cu 10%, iar această tendinţă s-a amplificat puternic în ultimele trei luni. Noi trebuie să stopăm această scădere, pentru că vom avea probleme dacă se continuă aşa”, a avertizat Popescu.

În ceea ce priveşte exportul produselor de panificaţie, şeful ROMPAN a subliniat că aproximativ 10% din producţia totală de cozonaci merge în această perioadă la export, însă „merg foarte bine şi produsele congelate”.

„La export merg foarte bine cozonacii, aproximativ 10% din producţia totală din această perioadă, dar merg foarte bine şi produsele de patiserie congelate, chiar şi în Franţa. Vrem să dezvoltăm industria de congelate, strict pentru export. Avem 3-4 fabrici mari, iar mai mici sunt mai multe, dar acum cu DR 23 (măsură din Planul Strategic PAC 2023-2027, destinată procesării şi marketingului produselor agroalimentare n.r.) noi sperăm să mai apară cel puţin patru fabrici mari pentru export”, a punctat el.

Potrivit acestuia, românii preferă în continuare cozonacii tradiţionali, cu nucă, stafide şi cacao, însă industria s-a adaptat gusturilor şi trendului din piaţă oferind cozonaci cu diverse umpluturi, inclusiv cu cremă de fistic.

ROMPAN, prima asociaţie constituită în România în 1990, are în prezent 140 de societăţi, care fac circa 45-50% din pâinea ţării, 70% din producţia de făină şi tot 70% din producţia de paste făinoase şi biscuiţi.

