Live TV

ROMPAN: Peste 7 milioane de cozonaci vor fi produși în comerț în perioada Sărbătorilor. Cu cât se măresc prețurile

Data actualizării: Data publicării:
cozonaci ambalati
FOTO: Inquam Photos / George Călin

Patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci în perioada Sărbătorilor de Iarnă, însă preţurile vor fi cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării preţurilor la energie şi combustibili, susţine preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu. 

„În perioada Sărbătorilor de Iarnă mergem tot cu o cifră de peste şapte milioane de cozonaci. Este perioada cu cele mai multe sărbători. Dacă rămân se mai fac şi reduceri de preţuri, mai merg în cămine de bătrâni, la copii, facem donaţii. Preţul va fi însă cu cel puţin 12% mai mare faţă de anul trecut. Trebuie să fim realişti: nu poate fi luată în calcul doar majorarea TVA de 2%, deoarece energia şi combustibilii influenţează toate produsele, toate materialele, toate ambalajele. Totul este lovit de energie şi combustibili”, a declarat pentru Agerpres preşedintele ROMPAN. 

Popescu a menţionat că în piaţă sunt şi vânzători care exagerează şi profită de acest context, majorând nejustificat preţul final al produselor. 

„Sesizez un lucru: în piaţă există şi operatori economici sau vânzători care exagerează şi profită de acest moment. Nu poate fi justificată o majorare de 20% - 30% doar prin invocarea unor creşteri de costuri. Mă uit şi în piaţa alimentară, unde, de exemplu, în luna august, deşi era sezonul roşiilor, preţul nu a coborât sub patru lei. Problema nu ţine de producători, ci de intermediari. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi în relaţia cu distribuitorii. Producătorul încearcă să menţină un preţ cât mai mic, însă distribuitorul majorează preţurile. Noi avem o mare problemă, dacă mărim preţurile rău, nu mai vindem. Deja observăm la pâine o reducere a vânzărilor cu 10%, iar această tendinţă s-a amplificat puternic în ultimele trei luni. Noi trebuie să stopăm această scădere, pentru că vom avea probleme dacă se continuă aşa”, a avertizat Popescu. 

În ceea ce priveşte exportul produselor de panificaţie, şeful ROMPAN a subliniat că aproximativ 10% din producţia totală de cozonaci merge în această perioadă la export, însă „merg foarte bine şi produsele congelate”. 

„La export merg foarte bine cozonacii, aproximativ 10% din producţia totală din această perioadă, dar merg foarte bine şi produsele de patiserie congelate, chiar şi în Franţa. Vrem să dezvoltăm industria de congelate, strict pentru export. Avem 3-4 fabrici mari, iar mai mici sunt mai multe, dar acum cu DR 23 (măsură din Planul Strategic PAC 2023-2027, destinată procesării şi marketingului produselor agroalimentare n.r.) noi sperăm să mai apară cel puţin patru fabrici mari pentru export”, a punctat el. 

Potrivit acestuia, românii preferă în continuare cozonacii tradiţionali, cu nucă, stafide şi cacao, însă industria s-a adaptat gusturilor şi trendului din piaţă oferind cozonaci cu diverse umpluturi, inclusiv cu cremă de fistic. 

ROMPAN, prima asociaţie constituită în România în 1990, are în prezent 140 de societăţi, care fac circa 45-50% din pâinea ţării, 70% din producţia de făină şi tot 70% din producţia de paste făinoase şi biscuiţi. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
2
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
3
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
4
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
cabinet medical
5
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut K.O. pe americanul Jake Paul
Digi Sport
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut K.O. pe americanul Jake Paul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bucuresti ceata vremea
Prognoza meteo pentru weekend și zilele următoare. Meteorologii spun că de Crăciun ar putea ninge în anumite zone
MA: Controversial ICE Nativity Scene in Dedham, Massachsuetts
SUA: Scenele Nașterii Domnului din biserici, transformate în mesaje de protest împotriva deportărilor administrației Trump
barbat
După Spania și Marea Britanie, valul de gripă lovește Franța. „Toate regiunile sunt pe roșu, impactul puternic e așteptat de Crăciun”
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru finalul lui 2025
fabrica globuri
Atelierul din inima Transilvaniei, unde tot timpul anului este Crăciun. Cum sunt realizate globurile de brad vândute în toată lumea
Recomandările redacţiei
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan: Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale...
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează...
PLT Impozt horeca
Surse: Guvernul a decis ca TVA-ul pentru sectorul HoReCa să rămână la...
A delegate take a photo with her phone as the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy's speaks at the NATO Parliamentary Assembly. The NATO Parliamentary Assembly (NPA) is an inter-parliamentary organization for parliamentarians in NATO’s Member States
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru...
Ultimele știri
„Sunetul libertății” sună din nou în Timișoara la 36 de ani de la Revoluție. Sirenele au pornit în memoria victimelor din 1989
Locotenent-generalul Francis L. Donovan a fost numit de Trump la conducerea Comandamentului American de Sud
Atac al SUA împotriva Statului Islamic în Siria: cel puțin cinci membri ai grupării teroriste au fost uciși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Topul românilor care vând cel mai bine în galeriile de artă. 71.000.000 de dolari s-au încasat pe o singură...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Pentru ce le mulțumește David Popovici părinților săi. Răspunsul senzațional din spatele performanțelor
Adevărul
„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă
Playtech
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu: vedeta este devastată de a doua pierdere importantă în doar câteva...
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Cum a pierdut Leonard Doroftei un milion de dolari. ”Mi-e rău!”
Pro FM
Rosalia spune că singurătatea e lecția vieții ei: "Mă lupt cu ea". E o romantică, dar are nevoie de izolare...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Situație critică în agricultură: „80% dintre fermieri nu-și mai pot plăti datoriile. Să-i execut sau să fiu...
Newsweek
O schimbare a legii pensiilor încaieră 2 instituții ale statului. 15 ani devin contributivi. Cine beneficiază?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...