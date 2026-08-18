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Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până la noi ordine, avertizează Iranul

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symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Strâmtoarea Ormuz, blocată. Foto: Profimedia
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Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică aflată în centrul conflictului dintre Iran și Statele Unite, va rămâne închisă până când Washingtonul își va îndeplini angajamentele prevăzute în memorandumul de înțelegere semnat în iunie, a anunțat marți negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, informează 7sur7.be.

Strâmtoarea Ormuz, blocată de Teheran, „nu va fi deschisă atâta timp cât angajamentele americane prevăzute în protocolul de acord (...) nu vor fi puse în aplicare”, a declarat Ghalibaf, care este și președintele Parlamentului, într-un discurs difuzat la televiziunea de stat, menționând „ridicarea blocadei navale (americane), deblocarea activelor (iraniene) înghețate, ridicarea embargoului petrolier”, precum și „încetarea operațiunilor militare pe toate fronturile”.

O navă a fost ținta unui proiectil de origine necunoscută marți, în timp ce părăsea strâmtoarea Ormuz, a raportat organizația maritimă britanică UKMTO. Potrivit agenției, atacul a provocat o victimă și a cauzat pagube în sala mașinilor.

Potrivit UKMTO, restul echipajului se află în prezent sub îngrijirea pazei de coastă din Oman. Până în prezent nu au fost semnalate daune asupra mediului. Se desfășoară o anchetă pentru a determina originea proiectilului și natura atacului.

Atacuri similare comise în ultimele luni au fost atribuite armatei iraniene, care lovește navele care încearcă să ocolească ruta maritimă impusă de regimul iranian în strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump a amenințat luni că va bombarda Omanul dacă țara se va „pune în calea” unui acord privind Strâmtoarea Ormuz, Omanul și Iranul purtând de câteva săptămâni discuții fără participarea Statelor Unite cu privire la această trecere maritimă strategică.

„Dacă Omanul ne stă în cale, îi vom bombarda de-a dreptul”, a declarat președintele american jurnalistului de la Fox News, Trey Yingst, potrivit postării sale pe X, ca răspuns la o întrebare privind discuțiile în curs dintre cele două țări.

Editor : M.C

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