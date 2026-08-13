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Video Tren de călători, atacat de o dronă rusească la Odesa. Mecanicul de locomotivă şi ajutorul său au murit. „Un act terorist îngrozitor”

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Tren Odesa
În trenul atacat la Odesa erau 340 de pasageri. Foto: Profimedia
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Un mecanic de locomotivă şi asistentul său au fost ucişi într-un atac rusesc cu dronă asupra unui tren de călători în apropiere de Odesa, în sudul Ucrainei, a anunţat joi directorul Căilor Ferate Naţionale din Ucraina, relatează AFP.

„Conform primelor informaţii disponibile, acest atac nu a lăsat nicio şansă echipajului locomotivei noastre – mecanicul şi asistentul său”, a declarat Oleksandr Perţovski pe reţelele sociale. „Este vorba de un act terorist îngrozitor, comis zilnic, şi de un atac ţintit împotriva civililor”, a denunţat el.

Un videoclip publicat pe reţelele sociale arată un tren oprit în mijlocul căii ferate, a cărui locomotivă, cuprinsă de flăcări, prezintă o gaură uriaşă.

Potrivit lui Oleksandr Perţovski, trenul transporta călători şi se pregătea să intre în gară pentru a evacua pasagerii, pentru că primise o alertă de ameninţare cu dronă.

Președintele Zelenski a distribuit pe Telegram următorul film:

„Manevra bruscă a dronei Shahed s-a petrecut în câteva minute, iar echipajul locomotivei nu a avut timp suficient să oprească complet trenul şi să se evacueze”, a precizat Perţovski.

„Cei 340 de pasageri şi personalul de bord au fost evacuaţi într-un loc sigur. Niciunul dintre ei nu a fost rănit”, a asigurat directorul. În tren se aflau 67 de copii.

El spune că atacul a fost efectuat de o dronă „Shahed” echipată cu un motor cu reacţie. În ultimele luni, Moscova a intensificat utilizarea acestei variante de dronă de atac de concepţie iraniană, mai greu de interceptat decât modelele cu motor cu piston folosite pe scară largă împotriva Ucrainei începând din 2022.

La sfârşitul lunii ianuarie, un atac rus asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a provocat cel puţin cinci decese. Ca reacţie, directorul companiei feroviare ucrainene a acuzat Moscova că încearcă să „izoleze anumite regiuni” de restul ţării, în timp ce atacurile asupra infrastructurii feroviare din apropierea liniei frontului s-au intensificat în estul Ucrainei.

Editor : Sebastian Eduard

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