Un incendiu în zona grupului sanitar al ultimului vagon al trenului Regio 2030, operat de CFR Călători, a fost semnalat joi, la ora 16:51, în staţia CF Ilteu, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, a anunţat Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.

„Serviciul de pompieri a fost solicitat pentru intervenţie, iar la ora 16:53 linia de contact din zona staţiei a fost scoasă de sub tensiune, pentru desfăşurarea operaţiunilor în condiţii de siguranţă. Nu sunt înregistrate victime. Călătorii au fost coborâţi în siguranţă din tren, iar vagonul afectat a fost detaşat de restul garniturii”, precizează compania într-un comunicat remis joi.

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Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor efectuate de structurile competente.

Potrivit sursei citate, personalul feroviar şi echipele de intervenţie acţionează pentru gestionarea situaţiei şi efectuarea verificărilor necesare.

„La această oră, eventualul impact asupra circulaţiei feroviare este în curs de evaluare. Informaţiile privind reluarea alimentării cu energie electrică a liniei de contact şi circulaţia trenurilor vor fi comunicate după confirmarea acestora”, susţin reprezentanţii CFR SA.

CFR SA a transmis că acordă prioritate siguranţei călătorilor, personalului feroviar şi desfăşurării intervenţiei în condiţii de siguranţă şi că va comunica public orice informaţie relevantă privind evoluţia situaţiei.

Editor : B.P.