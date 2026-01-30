Șomajul se menține la 6% în România, în decembrie. Economist: „Aproape 27% dintre tineri nu au loc de muncă. O adevărată catastrofă”

Rata șomajului din România a fost de 6% în luna decembrie 2025, în formă ajustată sezonier, valoare egală cu cea din luna precedentă, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). „Cea mai mare problemă în momentul de față o reprezintă tinerii șomeri. Să ai o rată a șomajului de aproape 27% în rândul lor este o adevărată catastrofă din punct de vedere al resurselor umane”, avertizează economistul Adrian Negrescu, pentru Digi24.ro, în contextul în care datele INS arată că rata șomajului pentru grupa de vârstă 15-24 de ani a ajuns la 26,9%, în perioada iulie-septembrie 2025.

INS estimează că, în luna decembrie 2025, erau 493.700 de șomeri, același număr ca în luna noiembrie, însă în creștere față de decembrie 2024, când erau 462.700 de persoane fără loc de muncă.

Femeile, mai afectate decât bărbații

Pe sexe, rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaților. Valorile au fost de 6,1% în cazul femeilor și 5,9% în cazul bărbaților.

Pentru persoanele adulte (25-74 de ani), rata șomajului a fost estimată la 4,6% pentru luna decembrie 2025. Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 de ani reprezintă 72,1% din totalul șomerilor.

„O adevărată catastrofă din punct de vedere al resurselor umane”

Economistul Adrian Negrescu a avertizat pentru Digi24.ro că problema majoră o reprezintă șomajul în rândul tinerilor, care riscă să producă efecte grave pe termen lung.

Acesta a atras atenția că mulți tineri nu au calificările cerute pe piața muncii, iar lipsa programelor de formare profesională este o „bombă cu ceas”.

„Faptul că numărul șomerilor în rândul tinerilor crește spectaculos de la un an la altul este un mare semnal de alarmă pentru autorități și pentru agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care ar trebui să organizeze cursuri de pregătire profesională pentru toți tinerii care ies de pe băncile școlii.”

Criză demografică și risc pentru sistemul de pensii

Negrescu a avertizat că România se apropie de un moment critic, în contextul în care peste 1,3 milioane de persoane din generația „decrețeilor” (născuți în anii ’60-’70) vor ieși în curând din câmpul muncii.

„Dacă noi nu ne pregătim tinerii de pe acum pentru a fi angajații de mâine, mi-e teamă că toată această construcție din zona pensiilor se poate transforma într-un faliment fără precedent în istoria României.”

Economistul a transmis că digitalizarea și automatizarea vor reduce masiv numărul de locuri de muncă, inclusiv în domenii tradiționale.

„Astăzi poate știm o meserie, dar mâine poate meseria respectivă nu va mai fi căutată. Vedem deja la nivel internațional companii care reduc forța de muncă cu zeci și sute de mii de oameni.”

În acest context, românii sunt îndemnați să se reorienteze profesional și să învețe meserii noi, pentru a evita excluziunea socială.

„Trebuie să fim pregătiți pentru a doua sau a treia meserie, altfel riscăm să devenim asistați sociali. În condițiile în care ajutorul de șomaj nu va mai fi acordat decât șase luni, pentru mulți români găsirea unui loc de muncă va deveni o misiune imposibilă”, a concluzionat Negrescu.