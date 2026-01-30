Telenovelă cu mezinul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a tânărului a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

În primele ore ale zilei de 18 ianuarie anul trecut, în timp ce poliția se îndrepta în grabă către un bloc turn din estul Londrei, după ce primise apeluri la 999 de la o tânără îngrozită, o voce neașteptată s-a alăturat intervenției de urgență — apelul nu provenea din Marea Britanie, ci din Statele Unite.

Apelantul le-a spus operatorilor că urmărea evenimentele în direct pe telefonul său. Văzuse tavanul apartamentului zguduit, auzise strigăte în rusă și ceea ce credea că era sunetul unor lovituri.

Convins că femeia, al cărei nume nu poate fi dezvăluit, se afla în mare pericol, s-a grăbit să afle cum poate contacta serviciile de urgență britanice, transmite thetimes.

Identitatea apelantului american, dezvăluită în instanță ca fiind Barron Trump, a adăugat o dimensiune internațională extraordinară unui caz deja tulburător.

Acel apel i-a salvat viața femeii, a declarat ea în fața instanței, și a furnizat dovezi cruciale care au dus la arestarea lui Matvei Rumiantsev, un rus în vârstă de 22 de ani care a fost condamnat pentru o acuzație de agresiune și încercare de obstrucționare a justiției la Curtea Coroanei din Snaresbrook.

El a fost arestat preventiv până la pronunțarea sentinței pe 27 martie. El a fost găsit nevinovat de o acuzație de viol și strangulare intenționată în legătură cu data de 18 ianuarie și de o altă acuzație de viol și agresiune care ar fi avut loc în noiembrie 2024.

S-a ridicat o întrebare: cum a ajuns o tânără care locuia în Londra să fie în contact strâns cu fiul unui președinte american? Detaliile relației lor rămân neclare. În timpul apelului la serviciile de urgență, operatorul l-a mustrat pe Trump pentru că a fost „nepoliticos” după ce acesta a refuzat inițial să spună cum a cunoscut-o pe victimă, înainte de a le spune: „Am cunoscut-o pe rețelele sociale”.

Trump a declarat poliției că era „foarte apropiat” de femeie. Ceea ce se știe este că Rumiantsev era gelos pe relația lor.

În timpul procesului s-a aflat că, atunci când Trump a sunat la poliția britanică, i-a dat operatorului adresa de domiciliu a femeii, în loc de locația ei reală, care era la domiciliul lui Rumiantsev.

Nu este clar nici cum a aflat Trump adresa ei. Ultima sa vizită publică în Marea Britanie a fost în 2019, la vârsta de 13 ani. Documentele judiciare au arătat că femeia călătorise recent în America pentru a-și vizita familia și că locuise în mai multe țări, inclusiv în Rusia.

Rumiantsev a venit în Marea Britanie la vârsta de 15 ani, unde a urmat școala și colegiul. Părinții lui locuiesc separat, în Rusia și Franța. În instanță, Rumiantsev, care are 1,90 m înălțime, a fost descris ca un „mascul alfa” care nu-și putea controla furia și care participase la competiții de lupte libere.

„Sunt prietenă cu Barron Trump”

Serena Gates, reprezentanta acuzării, a cerut juriului să asculte tonul „urgent și îngrijorat” din apelul la 999 al lui Trump, efectuat la ora 2:23 dimineața. În timpul apelului, Trump, care avea atunci 18 ani, i-a spus operatorului: „Este bătută foarte rău” și a cerut poliției să intervină imediat.

Procuratura a afirmat că decizia lui Rumiantsev de a răspunde la apelul FaceTime al lui Trump și de a îndrepta camera spre victimă în timp ce aceasta era lovită a fost o afirmare a dominanței sale.

În înregistrarea video realizată cu camera purtată pe corp de către primii ofițeri care au răspuns la apel și prezentată juriului, victima a spus: „Sunt prietenă cu Barron Trump, fiul lui Donald Trump”.

Poliția a preluat apoi un apel de la femeie către Trump, care a descris că a auzit violența și a văzut tavanul tremurând în timpul agresiunii. Mărturia lui a ajutat la coroborarea relatării ei și la stabilirea a ceea ce se întâmpla în interiorul apartamentului.

Instanța a aflat că violența începuse cu câteva luni înainte. Pe 3 noiembrie 2024, Rumiantsev „a izbucnit în furie” și a spart o friteuză cu aer cald după ce a descoperit că victima folosise cuvântul „iubitule” într-un mesaj adresat lui Trump.

„Era atât de supărat pe faptul că [victima] folosise cuvântul „iubitule” în mesajul trimis lui Barron Trump, încât furia lui a ajuns la cote maxime în acea seară, încât nu a mai putut să se controleze”, a spus Gates în pledoaria sa finală.

Rumiantsev a recunoscut în cele din urmă că era „gelos într-o oarecare măsură”, dar a susținut că femeia „îl încuraja [pe Barron]”. El a spus juriului că încerca doar să o facă să înțeleagă cum era perceput comportamentul ei de către ceilalți. „Vreau doar să clarific că acțiunile ei față de [Trump] erau greșite și nedrepte”, a spus el.

„El m-a ajutat să-mi salvez viața”

În noaptea de 17 ianuarie a anului trecut, cei doi au băut vin coreean, whisky și cognac comandate de pe Deliveroo. Când Trump a sunat în repetate rânduri în acea seară, ea nu a răspuns, a spus Gates.

Gelozia lui Rumiantsev a „fiert din nou”. El a scuipat în mâncarea ei și a lovit-o cu piciorul în coaste. Când ea a încercat să scape din apartamentul lui Rumiantsev și a bătut la ușa unui vecin pentru a cere ajutor, el a târât-o înapoi în apartament.

Nefiind capabil la început să navigheze în sistemul de urgență britanic din străinătate, Trump a insistat până când a reușit să vorbească cu un operator. I-a dat numele, descrierea și adresa și a cerut ajutor imediat.

Când Trump a sunat la 999, era „sincer îngrijorat pentru siguranța prietenei sale în acel moment” și „nu reușise să ia legătura cu ea”, a spus Gates.

Când au sosit, personalul de securitate o escortase deja pe femeie din apartament. Ea plângea, era agitată, avea părul în dezordine și fața roșie. Rumiantsev a apărut câteva momente mai târziu în lenjerie intimă, mirosind a alcool.

Ajunsă la fața locului, poliția i-a cerut femeii să-l sune înapoi pe Trump. El le-a spus ofițerilor că a auzit-o „țipând și plângând” în timpul agresiunii.

Procuratura a afirmat că acest lucru demonstra că violența nu era exagerată sau inventată ulterior, ci se desfășura în timp real în fața unui martor.

După arestare, Rumiantsev a încercat să submineze cazul. În ciuda faptului că i s-a interzis să ia legătura cu victima, el a încercat să o sune din arest. Din închisoare, a rugat un prieten să îi transmită o scrisoare în care o îndemna să-și retragă declarația, invocând suferința mamei sale și implorând-o să îl „salveze”.

Pentru o perioadă, sub presiune, ea și-a retras plângerea. Câteva luni mai târziu, ea și-a schimbat decizia. Rumiantsev riscă o pedeapsă lungă cu închisoarea. Pentru victimă, intervenția lui Trump

a fost ceva de genul unui miracol. „El m-a ajutat să-mi salvez viața”, a declarat ea în fața instanței. „Acel telefon a fost ca un semn de la Dumnezeu în acel moment.”

