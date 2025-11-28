Live TV

Studenții vor beneficia și în 2026 de tarif redus la tren. Ce se schimbă odată cu buletinul electronic

Data publicării:
Studenții vor avea reduceri de 90% la călătoria cu trenul în acest an universitar. Ce categorii de studenți vor avea gratuitate. Foto Shutterstock
Foto Shutterstock
Studenții din România vor beneficia și în anul 2026 de tarif redus la transportul feroviar, pe distanța dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află universitatea la care sunt înscriși. Decizia a fost luată de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie, prin adoptarea unei Hotărâri care modifică normele privind facilitățile de transport pentru studenți, atât la tren, cât și la metrou.

Modificările au fost introduse din cauza apariției cărții electronice de identitate, care a început să fie eliberată în România în cursul anului 2025.

Spre deosebire de buletinul clasic, noul document nu mai are tipărită adresa de domiciliu.

Iar asta înseamnă că operatorii de transport nu pot verifica ușor dacă studentul cere reducerea pentru ruta corectă.

Ce trebuie să facă studenții care au buletin electronic

În situațiile în care operatorul de transport nu dispune de un sistem digital prin care să poată verifica datele din cartea electronică de identitate, studenții vor fi nevoiți să prezinte, suplimentar, un document care să ateste domiciliul.

Acesta poate fi un certificat de domiciliu emis fizic, un certificat electronic obținut prin platformele Ministerului Afacerilor Interne sau un document generat prin aplicația RO CEI Reader.

Scopul măsurii este să prevină abuzurile și să se asigure că reducerile sunt acordate corect.

CITEȘTE ȘI: Ministerul Transporturilor va primi aproximativ 800 de milioane de lei la rectificare, majoritatea pentru subvențiile Metrorex și CFR

Reguli noi pentru studenții români din străinătate

O altă schimbare vizează studenții români care învață în străinătate.

Aceștia nu vor mai putea folosi doar cardul de student, care conține de obicei doar numele și instituția de învățământ.

Pentru a primi legitimații de călătorie, vor trebui să prezinte un document care să dovedească faptul că sunt înscriși la cursuri la zi în anul universitar respectiv, precum și un act de identitate din care să reiasă vârsta.

Pentru ca aceste modificări să se aplice, Hotărârea de Guvern trebuie publicată în Monitorul Oficial.  Doar după această etapă noile reguli vor deveni obligatorii pentru operatorii de transport și pentru studenți.

CITEȘTE ȘI: Noul Mers al Trenurilor vine cu scumpiri: prețul biletelor crește cu aproape 10% din 14 decembrie

