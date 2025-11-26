Ministerul Transporturilor va primi aproximativ 800 de milioane de lei la rectificare, majoritatea pentru subvențiile Metrorex și CFR

Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban a anunţat că a cerut 1,8 miliarde lei la rectificarea bugetară, însă instituția pe care o conduce va primi aproximativ 800 de milioane de lei, iar cea mai mare parte din aceşti bani va merge pentru subvenţiile de la Metrorex şi CFR.

„Ministerul Transporturilor a cerut un miliard opt sute la această rectificare. Sunt mulţi bani. Din discuţiile pe care le-am avut cu ministrul Finanţelor, cred că vom primi undeva în jur de 750-800 de milioane. Marea parte a banilor sunt pentru subvenţiile de la Metrorex şi de la CFR şi pentru plata datoriilor către Alstom pe care ştiţi că Metrorex le are”, a declarat Ciprian Şerban, miercuri, într-o conferinţă de presă, scrie News.ro.

El a fost întrebat de ce este nevoie de noi subvenţii la CFR.

„Pentru că în toată lumea se plătesc subvenţii la transportul public. De asta este nevoie de subvenţii”, a explicat ministrul Transporturilor.

Întrebat ce companii de stat va propune pentru restructurare, Ciprian Şerban a răspuns: „Facem analiză şi vom comunica când vom avea o listă completă”.

