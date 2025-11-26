Live TV

Ministerul Transporturilor va primi aproximativ 800 de milioane de lei la rectificare, majoritatea pentru subvențiile Metrorex și CFR

Data publicării:
ministerul transporturilor
Ministerul Transporturilor. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban a anunţat că a cerut 1,8 miliarde lei la rectificarea bugetară, însă instituția pe care o conduce va primi aproximativ 800 de milioane de lei, iar cea mai mare parte din aceşti bani va merge pentru subvenţiile de la Metrorex şi CFR.

„Ministerul Transporturilor a cerut un miliard opt sute la această rectificare. Sunt mulţi bani. Din discuţiile pe care le-am avut cu ministrul Finanţelor, cred că vom primi undeva în jur de 750-800 de milioane. Marea parte a banilor sunt pentru subvenţiile de la Metrorex şi de la CFR şi pentru plata datoriilor către Alstom pe care ştiţi că Metrorex le are”, a declarat Ciprian Şerban, miercuri, într-o conferinţă de presă, scrie News.ro.

El a fost întrebat de ce este nevoie de noi subvenţii la CFR.

„Pentru că în toată lumea se plătesc subvenţii la transportul public. De asta este nevoie de subvenţii”, a explicat ministrul Transporturilor.

Întrebat ce companii de stat va propune pentru restructurare, Ciprian Şerban a răspuns: „Facem analiză şi vom comunica când vom avea o listă completă”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
salvamont
3
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
4
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
5
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aeroportul otopeni
Licitaţie de peste 100 de milioane de euro pentru modernizarea pistei nr. 1 a Aeroportului Otopeni. Cât vor dura lucrările
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Coaliția a decis când va avea loc a doua rectificare bugetară din acest an. Instituțiile care vor primi bani în plus (surse)
calcule
„Performanța” la stat. Companiile publice cu zero profit și datorii uriașe. Pierderile UNIFARM au crescut de 6 ori într-un an
plosnite tren
O tânără a ajuns la spital după ce a fost mușcată de ploșnițe într-un tren CFR. Familia a făcut plângere
autostrada
Începe etapa de proiectare la cel mai dificil lot al Autostrăzii A8. Va avea 16 tuneluri și 60 de poduri și viaducte
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan prezintă în plenul Parlamentului Strategia Naţională de...
Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Incendiu uriaș în Hong Kong: 4 morți și mai mulți oameni blocați...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete anunță controale în toate spitalele din țară, după explozia...
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
SUA și Ucraina nu au ajuns încă la un acord asupra a trei aspecte ale...
Ultimele știri
Serviciile secrete franceze au reținut două femei care ar fi spionat pentru Rusia. Acestea riscă până la 45 de ani de închisoare
Încălcarea sancțiunilor la adresa Rusiei devine infracțiune gravă: DIICOT va ancheta cazurile. Proiectul a fost adoptat de Parlament
Sorin Grindeanu, despre blocajul în coaliție pe reforme: PSD nu va susţine tăierile de salarii nici după 7 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pe 26 noiembrie, Venus și Jupiter retrograd intensifică emoțiile tuturor. Răsturnări de situație pentru trei...
Cancan
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele...
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
Vreme agitată în România, vine potopul! ANM a transmis avertizare, unde va ploua ca niciodată
Digi FM
Mesajul emoționant transmis de Doru Octavian Dumitru la o lună de când a suferit un AVC și a fost operat de...
Digi Sport
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
A câștigat Oscarul pentru primul ei film, dar n-a scăpat de stereotipuri. Lupita Nyong’o: "Primeam tot...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză Casa de Pensii primește sute de milioane de la guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Eddie Murphy vorbește deschis despre lupta cu o tulburare mintală: "Credeam că sunt doar ciudat. Nu știam că...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Morgan Freeman spune că Oscarul luat în 2005 nu l-a schimbat deloc: „Știam de multă vreme că voi câștiga unul...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...