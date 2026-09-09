România și SUA vor să extindă cooperarea militară pe Flancul Estic al NATO. Noi planuri discutate la București

România și Statele Unite vor să ducă mai departe cooperarea militară, într-un context de securitate tot mai complicat pe Flancul Estic al NATO. Noi forme de pregătire și proiecte comune au fost discutate la București de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cu oficiali de rang înalt ai Gărzii Naționale a SUA.

Marţi, la sediul Ministerului Apărării Naţionale, generalul Gheorghiţă Vlad s-a întâlnit cu generalul Thomas M. Carden, locţiitorul şefului Gărzii Naţionale a Statelor Unite ale Americii, şi cu generalul-maior David K. Pritchett, şeful Gărzii Naţionale a statului Alabama, aflaţi în vizită oficială în România.

Discuţiile au vizat dezvoltarea cooperării dintre Armata României şi Garda Naţională a SUA, cu accent pe parteneriatul de lungă durată cu Garda Naţională a statului Alabama, situaţia de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre, evoluţiile din spaţiul euroatlantic şi implementarea deciziilor adoptate la ultimele summituri NATO.

Agenda a inclus şi identificarea unor noi oportunităţi de instruire în comun şi schimburi de experienţă, precum şi dezvoltarea unor proiecte care să răspundă cerinţelor actuale şi viitoare de securitate. Experienţa acumulată prin participarea militarilor români şi americani la operaţii şi misiuni internaţionale constituie un reper important pentru pregătirea în comun şi creşterea interoperabilităţii, se arată într-un comunicat al MApN transmis miercuri.

„Parteneriatul cu Garda Naţională a statului Alabama a crescut şi s-a consolidat odată cu Armata României. În peste trei decenii de cooperare, am trecut de la schimburi de experienţă la instruire complexă şi la proiecte care contribuie direct la capacitatea forţelor noastre de a acţiona împreună. Actualul context de securitate ne obligă să privim înainte şi să dezvoltăm această relaţie în domenii relevante pentru apărarea colectivă şi pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al NATO”, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad.

La rândul său, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a subliniat importanţa acestei cooperări pentru relaţia strategică dintre cele două ţări şi a apreciat că parteneriatul de 33 de ani dintre Garda Naţională a statului Alabama şi România reprezintă o piatră de temelie a relaţiei strategice, demonstrând puterea cooperării pe termen lung în domeniul apărării. „Împreună, forţele noastre sunt mai bine pregătite să facă faţă provocărilor moderne de securitate de pe Flancul Estic al NATO”, a arătat el.

Programul vizitei în România include activităţi în Bucureşti, Sibiu şi la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu. Generalul Thomas M. Carden are programate întrevederi cu comandantul Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est şi cu comandantul Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est.

Generalul-maior David K. Pritchett se va întâlni, de asemenea, cu şefii Statului Major al Forţelor Aeriene şi Statului Major al Forţelor Terestre, precum şi cu comandantul Comandamentului Logistic Întrunit.

Editor : M.I.