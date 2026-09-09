Cât a ajuns să coste un baril de petrol după escaladarea atacurilor din Orientul Mijlociu. Cel mai ridicat nivel din ultimele luni

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu începe să se resimtă puternic pe piețele internaționale, unde petrolul a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Noile atacuri dintre SUA și Iran, dar și loviturile rebelilor Houthi asupra unor instalații petroliere din Arabia Saudită, alimentează temerile privind aprovizionarea.

Prețul petrolului a depășit miercuri pragul de 100 de dolari pe baril, după noi atacuri în conflictul dintre SUA și Iran și în contextul continuării atacurilor rebelilor Houthi în Arabia Saudită, transmite BBC.

Într-un nou schimb de lovituri, SUA au atacat cinci petroliere iraniene, ca represalii după ce Teheranul a vizat una dintre navele de război americane. Petrolul Brent, reperul global pentru prețurile țițeiului, nu a mai fost atât de scump de la sfârșitul lunii iulie, când armistițiul dintre Iran și SUA s-a prăbușit.

Mișcarea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a atacat marți și instalații petroliere din Arabia Saudită și continuă să vizeze petroliere în Marea Roșie.

Cotația Brent a coborât ulterior până la 99,90 dolari pe baril, însă orice nouă escaladare în Orientul Mijlociu ar putea împinge din nou prețurile în sus.

Schimbul de lovituri dintre Iran și SUA s-a intensificat

Atacurile reciproce dintre Iran și SUA s-au intensificat în ultima săptămână, la mai bine de șase luni după izbucnirea conflictului, când SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, la 28 februarie.

Prețurile petrolului au fluctuat puternic de la începutul războiului, iar presiunile asupra industriei au fost amplificate de instabilitatea din regiune. Înaintea conflictului, petrolul Brent se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril.

Războiul a dus însă la închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz, rută prin care tranzitează 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate (GNL) la nivel mondial. Creșterea costurilor a provocat scumpiri puternice ale carburanților la pompă pentru șoferii din întreaga lume.

În atacurile americane recente asupra celor cinci petroliere iraniene au fost lovite patru nave aflate în Golful Oman și despre care SUA susțin că au legături cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), precum și o altă navă aflată în apropierea insulei Kharg.

Teheranul a răspuns lansând rachete asupra unei baze americane din Iordania, majoritatea fiind interceptate, și a anunțat că a atacat două nave americane și opt petroliere în Strâmtoarea Hormuz.

Și rebelii Houthi și Arabia Saudită fac schimb de atacuri din luna iulie, după destrămarea propriului armistițiu informal. Luni, Houthi au acuzat Arabia Saudită că a bombardat o închisoare din al-Hazm, atac în care, potrivit acestora, au murit 11 persoane. Marți, autoritățile saudite au anunțat că Houthi au lovit obiective civile și economice din orașele Abha, Khamis Mushait, Jazan și Najran.

Iranul a vizat cu rachete balistice o navă de război americană

Cea mai recentă escaladare a început după ce Iranul a vizat o navă de război americană cu rachete balistice. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că nava „a evitat cu succes” rachetele și că niciun militar american nu a fost rănit în atac.

Ca răspuns, SUA au declarat că cele cinci petroliere iraniene atacate făceau „parte dintr-o rețea clandestină de mai multe miliarde de dolari care finanțează IRGC și grupările sale aliate din regiune”.

Una dintre navele lovite, petrolierul M/T Riesco, s-a scufundat în Golful Oman, a anunțat ulterior CENTCOM, care a publicat pe X o înregistrare video cu nava avariată.

Insula Kharg, în apropierea căreia a fost atacat unul dintre petroliere în cea mai recentă serie de lovituri americane, găzduiește principalul terminal de export al petrolului iranian. Aproximativ 90% din țițeiul exportat de Iran trece prin această insulă din Golf, unde ajunge prin conducte de pe continent.

Editor : M.I.