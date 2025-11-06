Surse: Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât anunța inițial Guvernul Data actualizării: 06.11.2025 09:35 Data publicării: 06.11.2025 09:28 Foto: Getty Images Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât era anunțat inițial. Vor crește până la 45 de lei, spun surse politice pentru Digi24. Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate Oana Țoiu, după redimensionarea trupelor americane: Miza României este ca apărarea pe Flancul Estic să fie întărită Ce spune șeful ANRE despre dezvoltarea unor noi rețele de distribuție de gaze: „Lucrările de mentenanță trebuie făcute la timp” Oferte de Black Friday la energie. George Niculescu: „Mi-aș dori să văd din partea furnizorilor o astfel de preocupare continuă” Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul transmis lui Donald Trump Patru adolescenți, dintre care doi frați, dați dispăruți în Gorj. Polițiștii îi caută după ce nu s-au mai întors acasă O aeronavă cargo s-a prăbușit pe aeroportul din Kentucky: cel puțin șapte morți și 11 răniți Orașul cu toalete publice inteligente, unde autoritățile au lansat tutoriale online, cu instrucțiuni de folosire: „Nu atingeți nimic!” Numărul accidentelor legate de gaze naturale este de până la 100 de ori mai mare în România decât în Vestul UE. Care sunt motivele Bonurile de masă vor crește până la 45 de lei, spun surse politice pentru Digi24, de la 40 de lei, cât sunt în prezent. Măsura va fi aplicată începând de săptămâna viitoare printr-un proiect de lege. Majorarea vine și în urma protestelor de luna trecută, când au ieșit mii de sindicaliști în stradă. Inițial, din negocierile purtate de Guvern și patronate și sindicate, valoarea bonurilor ar fi urmat să crească la 50 de lei. Pentru angajați, tichetele de masă sunt impozabile. Sunt supuse contribuției la Sănătate dar și la un impozit de 10%, toate costurile fiind suportate de angajați. Editor : A.C. Etichete: tichete de masa coalitia de guvernare Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a... 2 Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în... 3 Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în... 4 Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a... 5 Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...