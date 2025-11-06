Surse: Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât anunța inițial Guvernul

Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât era anunțat inițial. Vor crește până la 45 de lei, spun surse politice pentru Digi24.

Bonurile de masă vor crește până la 45 de lei, spun surse politice pentru Digi24, de la 40 de lei, cât sunt în prezent. Măsura va fi aplicată începând de săptămâna viitoare printr-un proiect de lege.

Majorarea vine și în urma protestelor de luna trecută, când au ieșit mii de sindicaliști în stradă.

Inițial, din negocierile purtate de Guvern și patronate și sindicate, valoarea bonurilor ar fi urmat să crească la 50 de lei.

Pentru angajați, tichetele de masă sunt impozabile. Sunt supuse contribuției la Sănătate dar și la un impozit de 10%, toate costurile fiind suportate de angajați.

