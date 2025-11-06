Live TV

Surse: Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât anunța inițial Guvernul

Data actualizării: Data publicării:
cos de cumparaturi
Foto: Getty Images

Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât era anunțat inițial. Vor crește până la 45 de lei, spun surse politice pentru Digi24. 

Bonurile de masă vor crește până la 45 de lei, spun surse politice pentru Digi24, de la 40 de lei, cât sunt în prezent. Măsura va fi aplicată începând de săptămâna viitoare printr-un proiect de lege. 

Majorarea vine și în urma protestelor de luna trecută, când au ieșit mii de sindicaliști în stradă.  

Inițial, din negocierile purtate de Guvern și patronate și sindicate, valoarea bonurilor ar fi urmat să crească la 50 de lei. 

Pentru angajați, tichetele de masă sunt impozabile. Sunt supuse contribuției la Sănătate dar și la un impozit de 10%, toate costurile fiind suportate de angajați. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
primar in calduri
2
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
primarul din fundulea
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile...
contor energie electrica
Opt percheziții la un grup de firme din domeniul furnizării de...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Experiment Digi24: cum trăiesc românii după valul de scumpiri...
Ultimele știri
Prostată mărită? Cum poate fi păstrată continența și funcția sexuală
Statele Unite au readus în Coreea de Sud bateriile Patriot mutate temporar în Orientul Mijlociu
Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție privind concedierile din primării și pensiile speciale. Grindeanu: Nu s-a luat nicio decizie azi
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Tensiuni în Coaliție privind chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament. Fenechiu: E neprietenoasă. Câciu: Nu avea agenda publică
Dragos Pislaru MIPE
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Tichetele de masă vor fi majorate, dar creșterea salariului minim se amână. Când va lua Guvernul o decizie
sigla csm de la intrare in institutie
CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Kelemen Hunor clarifică afirmațiile sale
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Genuflexiuni sau genoflexiuni? Care este forma corectă, de fapt
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”