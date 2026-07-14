Președintele Nicușor Dan spune că legea salarizării unitare mai poate fi adoptată în termenul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în ciuda divergențelor dintre partide. Șeful statului a precizat că proiectul a ajuns la PSD abia luni și că este firesc să existe opinii diferite asupra unui act normativ care privește numeroase categorii sociale.

Întrebat, marți, la Ambasada României din Paris, dacă mai este posibil un acord între partide după ce PSD a anunțat că nu va vota legea salarizării în forma actuală, Nicușor Dan a declarat că negocierile nu sunt încheiate.

„După cum știți, ministrul interimar al Muncii este domnul Pîslaru. Și, din informațiile mele, propunerea de lege a salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim. Dacă este nevoie de medierea noastră, desigur. Dar este clar că este o lege foarte complicată, în privința căreia există așteptări din partea foarte multor categorii sociale.”

Întrebat dacă este rezonabil ca legea să fie adoptată în termenul prevăzut în PNRR, președintele a răspuns:

„Eu cred că mai sunt șanse, da. Cred că mai sunt șanse ca ea să fie adoptată.”

Șeful statului a respins și ideea că ar fi spus anterior că partidele au ajuns deja la un acord asupra proiectului: „Nu, nu, nu, vă întrerup. Îmi aduc aminte exact cum am spus: că s-a întâlnit domnul Burnete cu reprezentanții partidelor. A durat patru ore și a spus că o să fie greu. Tot ce am spus la momentul acela a fost că partidele sunt gata să stea la masă. Dar niciodată până acum nu am spus că au agreat cifrele. Și cifrele abia acum două-trei zile au apărut.”

Legea salarizării unitare reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR, iar adoptarea ei este necesară pentru deblocarea unei părți din fondurile europene.

Editor : A.D.