Temperaturile extreme din iulie riscă să țină energia electrică la prețuri mari în Europa

Riscul unor noi valuri de căldură în luna iulie menține prețurile la energia electrică la un nivel ridicat, după ce temperaturile record din iunie au împins tarifele la cel mai înalt nivel de după criza energetică din 2022.

Prețurile la energie au crescut puternic pe fondul temperaturilor record înregistrate în Europa, care au stimulat cererea pentru aparatele de aer condiționat și au redus, în același timp, oferta, transmite Bloomberg preluată de Agerpres. Episodul a evidențiat modul în care căldura extremă, asociată schimbărilor climatice, poate perturba piețele de energie electrică la nivel global.

Noi episoade de caniculă, prognozate în Europa

Prognozele indică un risc ridicat de noi valuri de căldură în Marea Britanie, Spania, Germania și Franța în această lună. Potrivit agenției britanice de meteorologie Met Office, un nou episod de caniculă ar putea afecta Marea Britanie încă din acest weekend, chiar dacă nu va atinge intensitatea celui din iunie.

Matthew Dros, meteorolog la Vaisala, estimează că în mare parte a Europei temperaturile vor fi cu 2 până la 8 grade Celsius peste valorile normale. Până la jumătatea lunii, Franța ar putea redeveni epicentrul caniculei, pe fondul combinației dintre presiunea atmosferică ridicată, temperaturile neobișnuit de mari ale mărilor și solurile deja uscate de episoadele anterioare de căldură.

Prețurile energiei rămân aproape de maximele anului

În Germania, contractele futures la energie cu livrare în luna următoare au crescut joi cu 2,2%, până la 103,58 euro/MWh pe bursa Epex. Valoarea este ușor sub vârful atins în iunie și aproape de cel mai ridicat nivel din acest an.

Valul de căldură din iunie a redus oferta de energie electrică prin diminuarea producției eoliene și limitarea producției centralelor nucleare din Franța și Elveția, din cauza încălzirii apei folosite la răcire. În același timp, consumul de energie a crescut semnificativ din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat.

Luna trecută, prețurile medii ale energiei electrice pentru livrarea în ziua următoare au urcat la 109,50 euro/MWh în Germania și la 115,76 euro/MWh în Marea Britanie, cel mai ridicat nivel din iunie 2022, potrivit datelor Epex Spot SE. În Franța, prețurile au atins cel mai ridicat nivel din 2023.

Analiștii avertizează asupra unor noi scumpiri

„Un nou val de căldură ar putea pune o presiune similară asupra sistemului energetic, cu o producție eoliană slabă și constrângeri asupra centralelor nucleare din Franța”, a declarat Nathalie Gerl, analist la London Stock Exchange Group.

Piețele urmăresc, de asemenea, posibilitatea repetării creșterilor spectaculoase de preț din timpul valului de căldură din iunie. Atunci, pentru anumite intervale orare, prețurile au ajuns la 665,82 euro/MWh în Germania și la 313,36 euro/MWh în Franța, potrivit Epex Spot SE.

Nathalie Gerl a explicat că, deși situația aprovizionării nu a fost una excepțional de dificilă, producătorii de energie au transmis în repetate rânduri oferte pentru intervalele de seară la valori mult peste costurile marginale estimate. Potrivit analistului, aceștia au luat în calcul riscul ca unitățile de producție să nu pornească la timp sau să își piardă eficiența în condiții de căldură extremă, ceea ce îi poate obliga ulterior să cumpere energie de pe piață la prețuri ridicate.

„Ofertele de seară ridicate înregistrate în timpul ultimului val de căldură ar putea reapărea în condiții similare”, a spus Nathalie Gerl.

Editor : Ana Petrescu