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Val de căldură record în Anglia: temperaturi fără precedent și cea mai fierbinte lună iunie din istorie

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termometru cu soare
Foto: Shutterstock
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Din articol
Recorduri şi la nivel regional Alertă de caniculă şi efecte în sistemul public

Anglia a cunoscut cea mai călduroasă lună iunie din istoria înregistrărilor sale, cu mai multe zile marcate de temperaturi record, a anunţat miercuri agenţia britanică de meteorologie Met Office.

„Statisticile provizorii ale Met Office arată că iunie 2026 a fost cea mai călduroasă lună iunie înregistrată vreodată în Anglia”, a precizat Met Office într-un comunicat, informează AFP preluată de Agerpres.

Temperatura medie înregistrată în iunie 2026 a fost de 17,1°C, în creştere faţă de valoarea medie de 16,9°C care reprezenta precedentul record, stabilit în iunie 2025.

Recorduri şi la nivel regional

De asemenea, iunie 2026 a ocupat locul al doilea în clasamentul celor mai călduroase luni iunie înregistrate vreodată în Ţara Galilor şi la nivelul întregului Regat Unit de la începutul măsurătorilor meteorologice din anul 1884, precizează comunicatul de miercuri.

Recordul zilnic de temperatură pentru luna iunie a fost doborât în trei zile consecutive din săptămâna trecută, culminând vineri, cu 37,7°C, la Lingwood, în comitatul Norfolk din estul Angliei, la finalul unui val de căldură care a afectat toată Europa.

Această căldură intensă a determinat închiderea şcolilor şi a pus sub presiune sistemul energetic britanic.

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Alertă de caniculă şi efecte în sistemul public

O alertă pentru „căldură extremă” a fost emisă timp de trei zile la rând în zone din estul şi sud-estul Angliei. O astfel de alertă roşie pentru caniculă fusese emisă până acum doar o singură dată în Regatul Unit, în iulie 2022.

„Temperaturile ridicate din iunie se înscriu într-o tendinţă mai amplă de vreme călduroasă în 2026”, a declarat o cercetătoare de la Met Office, Emily Carlisle, subliniind că Regatul Unit a înregistrat temperaturi peste valorile medii în fiecare lună din acest an, cu excepţia lunii ianuarie.

Grupul de oameni de ştiinţă World Weather Attribution a anunţat săptămâna trecută că schimbările climatice sunt „fără echivoc” responsabile pentru intensitatea acestui val de căldură, adăugând că astfel de temperaturi excepţionale în iunie „ar fi fost practic imposibile” în urmă cu 50 de ani.

Editor : Ana Petrescu

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