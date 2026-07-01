Live TV

Ambasadorul SUA la NATO: Revizuirea prezenţei militare americane în Europa ţine cont de ameninţări. „Este o evaluare strict militară”

Data publicării:
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
Trupe americane. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Avem responsabilităţi la nivel global”

Revizuirea desfăşurării trupelor şi echipamentelor americane în Europa va fi bazată exclusiv pe criterii militare şi pe evaluarea ameninţărilor, nu pe considerente politice sau pe nivelul cheltuielilor de apărare ale statelor-gazdă, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

„Până la urmă, este o evaluare strict militară. Va fi realizată de Pentagon, cu contribuţia EUCOM (Comandamentul forţelor SUA în Europa - n.r.). Nu avem nimic de anunţat în acest moment şi, cu siguranţă, nu va exista nicio influenţă politică asupra acestui proces. Analiza va fi bazată exclusiv pe ameninţări şi pe necesităţile Statelor Unite”, a declarat ambasadorul Matthew Whitaker miercuri, când a fost întrebat dacă în revizuirea posturii militare, SUA vor ţine seama de criterii politice sau militare, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, Whitaker a sugerat că Washingtonul intenţionează să discute cu aliaţii condiţiile de acces la bazele militare şi drepturile de survol - un subiect sensibil după ce administraţia Trump s-a declarat nemulţumită de faptul că unele state europene au restricţionat utilizarea bazelor americane în timpul operaţiunii împotriva Iranului.

„Vom avea, de asemenea, discuţii cu aliaţii privind accesul la baze şi drepturile de survol, pentru a ne asigura că există un acord asupra modului în care aceste baze pot fi utilizate. Vom căuta şi alte oportunităţi de a aborda bilateral anumite chestiuni care vor trebui clarificate cu aliaţii respectivi”, a adăugat ambasadorul american la NATO într-un briefing de presă online susţinut înaintea summitului NATO de la Ankara de săptămâna viitoare.

„Statele Unite privesc cu realism provocările globale şi vor să se asigure că sunt poziţionate astfel încât să poată răspunde atât ameninţărilor actuale, cât şi celor care ar putea apărea în viitor. De aceea, vom evalua permanent unde este oportun să fie staţionate trupele americane”, a punctat Matthew Whitaker.

„Avem responsabilităţi la nivel global”

El a explicat că abordarea „va fi una foarte simplă” şi a detaliat: „Statele Unite îşi revizuiesc permanent dispozitivul militar. Avem responsabilităţi la nivel global. Preşedintele Trump a spus clar că aliaţii trebuie să fie pregătiţi să îşi asume responsabilitatea pentru apărarea convenţională a Europei”, a spus el.

Ca parte a acestui proces, a reamintit Whitaker, anul trecut SUA au redus efectivele militare americane din Europa la nivelul de dinainte de 2022, prin retragerea unei brigăzi de luptă, iar la începutul acestui an au făcut reduceri suplimentare pentru a reveni la nivelul existent înainte de 2022. „În luna mai, Departamentul Apărării i-a informat pe aliaţi că Statele Unite îşi reduc contribuţia la modelul de forţe al NATO şi le-a explicat modul în care aliaţii pot şi trebuie să compenseze aceste schimbări”, a menţionat ambasadorul adăugând că până acum, SUA au văzut „un răspuns foarte bun”.

„Luna trecută, secretarul apărării, Pete Hegseth, a discutat la reuniunea miniştrilor apărării despre analiza desfăşurată timp de şase luni de Departamentul Apărării privind desfăşurarea forţelor americane şi bazele din Europa. Practic, este o revizuire de tip „NATO 3.0”. Această analiză va fi realizată pe baza evaluărilor armatei americane şi ale Comandamentului EUCOM şi va include consultări cu Congresul şi cu aliaţii”, a dat asigurări Whitaker.

„Cel mai important, este vorba despre o revizuire a dispunerii forţelor şi a bazelor, pentru a ne asigura că acestea sunt amplasate corespunzător în raport cu ameninţările existente”, a insistat el.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Vadim Ermolaev
4
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Digi Sport
FOTO Lia Olguța Vasilescu a publicat imaginile și a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
United States and Israel flags, Jerusalem, Israel
Statele Unite semnează acord pentru o ambasadă permanentă la Ierusalim. Israelul vorbește despre „alianță de neclintit”
Mark Rutte.
Șeful NATO afirmă că Statele Unite sunt „încă indispensabile” pentru apărarea Ucrainei: Europa sprijină masiv Kievul cu bani
submarin saab
Submarinele care vor intra în flota Poloniei vor fi folosite în apărarea față de Rusia. Ce dotări au navele
Bulgarian-NATO military exercise in the Black sea, Bulgaria - 10 Jul 2015
Exerciții NATO în largul coastelor SUA, pe fondul tensiunilor cu administrația Trump. Reacții de la Washington
tanc leopard - Freedom Shield 2026
Cum își consolidează Lituania apărarea: „Rusia nu atacă niciodată o țară pregătită și puternică. Caută întotdeauna punctele slabe”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Soluția propusă de Ilie Bolojan pentru criza politică: „E greu de...
sigla sri
Cetățean străin, expulzat din România. SRI afirmă că era în stadiu...
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
Decizia prin care PNL a convocat Congresul Extraordinar a fost...
nori de furtuna
Avertizări Cod Roșu de furtuni violente în mai multe regiuni ale...
Ultimele știri
Polițiști din Venezuela au fost prinși că furau bani din ruinele unei clădiri prăbușite la cutremur. Furia oamenilor e în creștere
Viorel Pașca și familia lui au fost reținuți de procurori în dosarul azilelor ilegale. Ce a găsit DIICOT la percheziții
O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier în Năvodari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Ce AVERE au de împărțit Ileana Sterp și Daniel Aloman. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Fanatik.ro
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! Simon Elisor a fost prezentat oficial de campioana...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Mesajul primit de soția unui celebru fotbalist înainte de meciul dintre Anglia și RD Congo din Cupa Mondială...
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ultimele clipe ale lui Radu Mărginean în viață: "Era întins pe iarbă și cu fața vineție! Doamne, Dumnezeule"
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...