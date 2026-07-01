Ambasadorul SUA la NATO: Revizuirea prezenţei militare americane în Europa ţine cont de ameninţări. „Este o evaluare strict militară”

Revizuirea desfăşurării trupelor şi echipamentelor americane în Europa va fi bazată exclusiv pe criterii militare şi pe evaluarea ameninţărilor, nu pe considerente politice sau pe nivelul cheltuielilor de apărare ale statelor-gazdă, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

„Până la urmă, este o evaluare strict militară. Va fi realizată de Pentagon, cu contribuţia EUCOM (Comandamentul forţelor SUA în Europa - n.r.). Nu avem nimic de anunţat în acest moment şi, cu siguranţă, nu va exista nicio influenţă politică asupra acestui proces. Analiza va fi bazată exclusiv pe ameninţări şi pe necesităţile Statelor Unite”, a declarat ambasadorul Matthew Whitaker miercuri, când a fost întrebat dacă în revizuirea posturii militare, SUA vor ţine seama de criterii politice sau militare, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, Whitaker a sugerat că Washingtonul intenţionează să discute cu aliaţii condiţiile de acces la bazele militare şi drepturile de survol - un subiect sensibil după ce administraţia Trump s-a declarat nemulţumită de faptul că unele state europene au restricţionat utilizarea bazelor americane în timpul operaţiunii împotriva Iranului.

„Vom avea, de asemenea, discuţii cu aliaţii privind accesul la baze şi drepturile de survol, pentru a ne asigura că există un acord asupra modului în care aceste baze pot fi utilizate. Vom căuta şi alte oportunităţi de a aborda bilateral anumite chestiuni care vor trebui clarificate cu aliaţii respectivi”, a adăugat ambasadorul american la NATO într-un briefing de presă online susţinut înaintea summitului NATO de la Ankara de săptămâna viitoare.

„Statele Unite privesc cu realism provocările globale şi vor să se asigure că sunt poziţionate astfel încât să poată răspunde atât ameninţărilor actuale, cât şi celor care ar putea apărea în viitor. De aceea, vom evalua permanent unde este oportun să fie staţionate trupele americane”, a punctat Matthew Whitaker.

„Avem responsabilităţi la nivel global”

El a explicat că abordarea „va fi una foarte simplă” şi a detaliat: „Statele Unite îşi revizuiesc permanent dispozitivul militar. Avem responsabilităţi la nivel global. Preşedintele Trump a spus clar că aliaţii trebuie să fie pregătiţi să îşi asume responsabilitatea pentru apărarea convenţională a Europei”, a spus el.

Ca parte a acestui proces, a reamintit Whitaker, anul trecut SUA au redus efectivele militare americane din Europa la nivelul de dinainte de 2022, prin retragerea unei brigăzi de luptă, iar la începutul acestui an au făcut reduceri suplimentare pentru a reveni la nivelul existent înainte de 2022. „În luna mai, Departamentul Apărării i-a informat pe aliaţi că Statele Unite îşi reduc contribuţia la modelul de forţe al NATO şi le-a explicat modul în care aliaţii pot şi trebuie să compenseze aceste schimbări”, a menţionat ambasadorul adăugând că până acum, SUA au văzut „un răspuns foarte bun”.

„Luna trecută, secretarul apărării, Pete Hegseth, a discutat la reuniunea miniştrilor apărării despre analiza desfăşurată timp de şase luni de Departamentul Apărării privind desfăşurarea forţelor americane şi bazele din Europa. Practic, este o revizuire de tip „NATO 3.0”. Această analiză va fi realizată pe baza evaluărilor armatei americane şi ale Comandamentului EUCOM şi va include consultări cu Congresul şi cu aliaţii”, a dat asigurări Whitaker.

„Cel mai important, este vorba despre o revizuire a dispunerii forţelor şi a bazelor, pentru a ne asigura că acestea sunt amplasate corespunzător în raport cu ameninţările existente”, a insistat el.

Editor : B.P.