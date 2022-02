Documentația slabă făcută pe baza unui studiu de fezabilitate de acum 14 ani ar putea să ducă la suspendarea celei mai mari licitații lansate vreodată în România. Unul dintre drumarii interesați de construirea celor 37 de kilometri de șosea rapidă dintre Cornetu și Tigveni, parte din Autostrada Sibiu-Pitești, critică dur în contestația depusă documentația tehnică pusă la dispoziție de Compania de Administrare a Infrastructurii, dar și răspunsurile tardive și incomplete pe care le-au primit de la angajații companiei.

141 de pagini are documentul depus la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor de asocierea condusă de italienii de la WE BUILD, care înglobează fostul drumar Astaldi. Ei cer suspendarea licitației și măsuri de remediere. Invocă inclusiv faptul că deși li se cere să depună oferta finală până pe 7 februarie, Compania de Drumuri a răspuns abia pe 18, respectiv 20 ianuarie, la cele 280 de solicitări de clarificăre din partea constructorilor, dintre care 63 fuseseră depuse încă de la finalul lui 2020, adică cu mai bine de un an în urmă.

În plus, în document se vorbește și despre o serie de probleme flagrante cu documentația scoasă de CNAIR la licitație. De exemplu, în zona în care va fi construit Tunelul Poiana, care va avea o lungime de 1,7 kilometri, s-au făcut doar două foraje la o adâncime de 18 metri. Asta, în condițiile în care autostrada străbate muntele la sub 100 metri, iar pentru a ști exact cum este solul în zona respectivă ar fi trebuit realizat minimum 9 foraje.

În plus, constructorul atrage atenția că din documentația pusă la dispoziție de CNAIR, nu sunt identificate nici măcar toate posibile zone unde solul ar putea fi instabil.

Ce spune ministrul transporturilor

Iar problemele semnalate nu se opresc aici, spun și cei de la Asociația Pro Infrastructura.

„E un studiu geotehnic care are doar coperta. Este un foraj care are coordonatele într-un lac aflat la câțiva kilometri buni de traseul autostrăzii. Rezultatul este că la competiția finală, pentru că este cu pre-calificare, deci când trebuie să depună ofertele, nu vine mai nimeni. Așa cum s-a întâmplat pe lotul vecin, pe secțiunea 2, unde din 6 companii, asocieri, preselectate, precalificate de CNAIR, din 6 a mai depus ofertă doar una, iar acea asociere Mapa - Cengiz din Turcia este la primul contract câștigat în România”, a expliat pentru Digi24 Ionuț Ciurea.

Șeful de la Transporturi, Sorin Grindeanu, atrage atenția că licitația a fost lansată în 2020 și că italienii nu s-au plâns până acum de calitatea documentației care le-a fost pusă la dispoziție.

„Le-am cerut celor de la CNAIR să urgenteze, să termine, că deja vorbim de doi ani, și au pus termen pentru depunerea de oferte - a doua depunere de oferte, că din 15 inițiali, au rămas 6 și din ei se va alege câștigătorul - 7 februarie. Ăsta a fost termenul. Probabil că nu au reușit să termine documentația. Luni e 7. Peste 3 zile. Probabil că CNAIR, ca urmare a acestei contestații, va suspenda pentru o perioadă această licitație, iar termenul nu va mai fi 7”, a declarat Sorin Grindeanu.

Un contract de peste un miliard de euro

Șase firme și asocieri din Turcia, Italia, Austria și Grecia se luptă pentru cel mai mare contract scos până acum la licitație de CNAIR. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste un miliard de euro.

Autostrada Sibiu-Pitești va avea 121 de kilometri. Contracte de execuție sunt semnate pe 3 din cele 5 loturi. Pe unul dintre tronsoane, cel dintre Cornetu și Boița există un constructor turc desemnat, încă din decembrie anul trecut, dar încă nu s-a semnat contractul.

Dintre loturile aflate în lucru, cel dintre Sibiu și Boița este cel mai avansat.

Citiți și: CNAIR a făcut publice primele imagini de pe șantierul lotului 5 al Autostrăzii Sibiu-Pitești

Pentru realizarea celor 13 kilometri de autostradă s-a deschis șantier încă din 2020. Lucrările au ajuns aproape 60 la sută și ar putea fi gata anul viitor. Constructori sunt austriecii de la Porr, care au semnat în toamnă contractul și pentru realizarea celor 10 kilometru dintre Tigveni și Curtea de Argeș, tronson care ar trebui să fie gata în 2026.

În lucru este și tronsonul Curtea de Argeș și Pitești. La cei 30 kilometri, italienii de la Astaldi au început efectiv lucrările anul trecut și ar trebui să le încheie în 2025.

Citiți și: VIDEO. Harta drumurilor României la final de 2021. Cum rămâne cu Autostrada Moldovei și când vom circula pe Autostrada Transilvaniei

Editor : Luana Pavaluca