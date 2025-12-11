Live TV

Video CNAIR cumpără 400 de camere video cu radar pentru a fi instalate pe șosele. Cum va funcționa noul sistem

Data publicării:
camere video
Credit foto: Guliver/Getty Images

CNAIR anunță achiziția a 400 de camere video fixe cu radar care urmează să fie instalate pe șoselele din România. Sistemul digital va putea să identifice viteza șoferilor, numerele de înmatriculare, dar și valabilitatea rovinietei.

CNAIR anunță achiziția a 400 de camere video cu radar care vor fi amplasate pe șoselele din România. Licitația a fost lansată iar din momentul desemnării unui câștigător există un termen de 22 de luni pentru implementarea proiectului. 

Acest sistem va permite monitorizarea vitezei, va recunoaște plăcuțele de înmatriculare a mașinii și valabilitatea rovinietei sau eventuale abateri în trafic. 

Pe viitor, același sistem va alerta echipajele de intervenție în caz de accident și va verifica valabilitatea ITP sau RCA. 

Șeful CNAIR spune că principalul scop nu este amendarea șoferilor, ci combaterea comportamentelor agresive în trafic. 

Finanțarea pentru acest proiect vine din fonduri europene. 

