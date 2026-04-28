În ce țări poți avea nevoie de permis de conducere internațional. Cum se obține și cât timp este valabil

Șoferii cu permis de conducere valabil care călătoresc în afara Uniunii Europene pot avea nevoie, în anumite țări, de un document suplimentar pentru a circula legal pe drumurile publice, pe lângă actul emis în România. Acesta se eliberează la cerere, nu îl înlocuiește pe cel național, ci îl completează și este recunoscut în funcție de legislația locală.

În lipsa unui cadru unitar de recunoaștere, permisul de conducere internațional funcționează ca o traducere standardizată a permisului național și facilitează verificarea dreptului de a conduce de către autoritățile din alte state.

Ce este permisul de conducere internațional

Permisul de conducere internațional este un document complementar celui național, emis pentru șoferii care dețin un permis românesc valabil și care nu au dreptul de a conduce suspendat sau anulat. Acesta nu substituie permisul național, ci are rolul de a-l însoți.

În practică, documentul funcționează ca o traducere standardizată a permisului național și facilitează verificarea dreptului de a conduce de către autoritățile din alte state. În situațiile în care este necesar, șoferii trebuie să aibă asupra lor atât permisul românesc, cât și pe cel internațional.

În ce situații devine necesar permisul internațional

Nu există o listă clară a țărilor în care permisul de conducere românesc nu este valabil, deoarece recunoașterea acestuia depinde de acordurile internaționale și de legislația fiecărui stat. În Uniunea Europeană, documentul este acceptat automat, la fel și în țările care aplică prevederile Convenției asupra circulației rutiere de la Viena. (Vienna Convention on Road Traffic.) În afara acestui cadru, permisul de conducere internațional poate deveni necesar, fie ca obligație legală, fie ca cerință impusă de autoritățile locale sau de companiile de închirieri auto.

State unde poate fi nevoie de un document internațional

Un reper este oferit de Ordinul MAI nr. 163/2011, care include state ce nu sunt parte a Convenției asupra circulației rutiere, iar printre acestea se numără:

Canada, Coreea de Sud;

Egipt, Iordania;

Japonia, Liban, Siria;

Statele Unite ale Americii, China.

Faptul că aceste state nu sunt parte a convenției înseamnă că regulile de recunoaștere a permiselor diferă de la caz la caz. În practică, în multe dintre aceste țări, permisul românesc nu este suficient în sine, iar autoritățile sau diferite companii auto pot solicita prezentarea unui permis de conducere internațional.

Ce înseamnă pentru șoferii români

Cadrul legal ce reglementează materia circulației pe drumurile publice din România este reprezentat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Regulamentul de aplicare a acestei ordonanțe de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, acte normative care au la bază atât prevederile Convenției asupra circulației rutiere, deschisă spre semnare la Geneva la 19 septembrie 1949, cât și prevederile Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, precum şi directivele europene în materie. (Sursa: Poliția Română)

Convenția de la Viena este, în prezent, principalul reper internațional în materie de trafic rutier și stă la baza legislațiilor naționale din majoritatea țărilor europene. Pentru șoferi, acest lucru se traduce prin recunoașterea permisului de conducere în numeroase state și printr-un set de reguli relativ uniforme atunci când circulă în afara granițelor. Cu toate acestea, autoritățile atrag atenția că fiecare stat poate impune reguli specifice, precum limite diferite de viteză sau cerințe suplimentare privind echipamentele obligatorii.

Valabilitatea permisului de conducere internațional

Permisul de conducere internațional are o valabilitate limitată. Acesta este valabil până la expirarea permisului de conducere românesc, dar nu mai mult de trei ani de la data emiterii. Există și situații particulare în care anumite categorii de vehicule înscrise în permisul național au o valabilitate mai scurtă. În aceste cazuri, în permisul internațional vor fi introduse mențiuni specifice la rubrica „Restricții”, pentru a reflecta aceste limitări.

Cum se eliberează permisul și de unde poate fi ridicat

După emitere, permisul de conducere internațional poate fi expediat la adresa din România indicată de solicitant sau poate fi ridicat personal de la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor menționat în cerere. În cazul în care titularul nu este găsit la adresa indicată, documentul va fi disponibil pentru ridicare la serviciul competent din zona respectivă.

Modalități de depunere a cererii

Începând cu 1 februarie 2026, cererile pentru obținerea permisului de conducere internațional pot fi depuse și online, prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro.

Alternativ, documentele pot fi depuse fizic la sediile serviciilor publice comunitare, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, care au rolul transmiterii către autoritatea competentă - D.G.P.C.I.

Documentele necesare și costuri

Documentele necesare pentru eliberarea permisului de conducere internațional de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări sunt următoarele:

cererea solicitantului;

actul de identitate aflat în termen de valabilitate;

dovada plății contravalorii permisului de conducere internațional.

Tariful pentru emiterea documentului este de 46 de lei, iar procesarea este realizată de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Termenul de emitere a permisului de conducere internațional este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Permisele care nu pot fi preschimbate în România

Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost eliberate de autorităţile statelor prevăzute în lege, următoarele categorii de documente:

permisele de conducere internaţionale;

permisele de conducere pierdute sau furate ori a căror valabilitate a expirat, cu excepţia celor eliberate de autorităţile statelor membre;

permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricţii care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat;

permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător;

permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitive.

În ceea ce privește circulația autovehiculelor în traficul internațional, au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România titularii permiselor de conducere naţionale valabile, eliberate de autorităţile:

statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere;

statelor membre ale Uniunii Europene;

statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto.

Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere național eliberat de autoritățile unui stat care nu este membru al Convenției asupra circulației rutiere și nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoașterea reciproca a permiselor de conducere auto trebuie să posede și permis de conducere internațional.

Prin excepție de la prevederile legii referitoare la obligația de a poseda și un permis de conducere internațional, pot conduce pe teritoriul României, pe o perioadă determinată, titularii permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile altor state dacă posedă asupra lor și pașaportul valabil emis de acest stat.

Editor : C.S.