Cât costă taxa de pod Fetești-Cernavodă în 2026: Cum se plătește și ce amenzi riscă șoferii care nu achită trecerea

Ce reprezintă taxa de pod Fetești-Cernavodă și cum diferă de rovinietă Cât costă trecerea podului: Tarife în 2026 Unde se plătește taxa de pod Cât este amenda pentru neplata taxei de pod Cum sunt identificate vehiculele și cum se face controlul

Taxa de pod Fetești-Cernavodă este o obligație distinctă pentru șoferii care traversează Dunărea pe Autostrada Soarelui, diferită de rovinietă și aplicată la fiecare trecere. Pentru a evita sancțiunile, conducătorii auto trebuie să știe când și cum se achită, care este termenul limită și cum funcționează sistemul de verificare automat. În caz contrar, abaterile sunt identificate ulterior prin sistemele de monitorizare, iar sancțiunile sunt aplicate proprietarilor vehiculelor, fără oprirea în trafic.

Pentru deplasările pe Autostrada A2 către Constanța, șoferii trebuie să aibă în vedere ambele costuri: rovinieta, necesară pentru circulația pe autostradă, și taxa de pod, obligatorie pentru traversarea Dunării.

Ce reprezintă taxa de pod Fetești-Cernavodă și cum diferă de rovinietă

Taxa de pod percepută pentru traversarea sectorului Fetești-Cernavodă este un tarif distinct de rovinietă, achitat de fiecare dată când un vehicul traversează Dunărea pe Autostrada Soarelui (A2). Traseul face legătura între localitățile Fetești, din județul Ialomița, și Cernavodă, în județul Constanța, fiind principalul coridor rutier către litoralul românesc și, totodată, o rută importantă pentru traficul spre Bulgaria.

În practică, acest tarif nu este asemănător cu rovinieta, cele două obligații fiind complet diferite. Rovinieta oferă dreptul de utilizare a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pentru o perioadă determinată, în timp ce taxa de pod se aplică punctual, pentru fiecare trecere a podului. Cu alte cuvinte, chiar dacă un șofer deține o rovinietă valabilă, acesta este obligat să achite separat și contravaloarea traversării.

Reglementarea acestei taxe are la bază Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind tarifele de utilizare a infrastructurii rutiere, act normativ actualizat ulterior, inclusiv prin modificările aduse în 2025, care au dus la majorarea tarifelor. Obligația de plată se aplică tuturor categoriilor de vehicule, indiferent de existența unei roviniete active.

Cât costă trecerea podului: Tarife în 2026

Tarifele pentru traversarea podului Fetești-Cernavodă au fost actualizate începând cu toamna anului 2025, în urma modificărilor legislative care au vizat majorarea taxelor de utilizare a infrastructurii rutiere. În 2026, costurile diferă în funcție de categoria vehiculului și numărul de axe, fiind aplicate pentru fiecare trecere.

  • Pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, tariful standard este de 19 lei pentru o singură trecere. În cazul vehiculelor de transport persoane sau marfă cu masa cuprinsă între 3,5 și 12 tone, taxa ajunge la aproximativ 69 de lei.
  • Pentru două treceri, pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, tariful standard este de 38 lei, iar pentru vehiculele de transport persoane sau marfă cu masa cuprinsă între 3,5 și 12 tone, taxa este de 137 lei.
  • Pentru vehiculele de mare tonaj, tarifele cresc progresiv: în jur de 94 de lei pentru camioanele de peste 12 tone cu maximum trei axe și până la 133 de lei pentru cele cu patru axe sau mai multe.
  • Pentru două treceri, în cazul vehiculelor de mare tonaj, tarifele sunt între 187 lei și 266 lei potrivit site-ului cnadnr.
    Taxa se aplică la fiecare traversare a podului și poate fi achitată atât înainte de trecere, cât și ulterior, dar nu mai târziu de ora 24:00 a zilei următoare.

Unde se plătește taxa de pod

Achitarea taxei de pod Fetești-Cernavodă se poate face prin mai multe metode, puse la dispoziția șoferilor pentru a facilita plata înainte sau după traversare. Plata online reprezintă una dintre cele mai utilizate variante. Aceasta se realizează prin platformele oficiale (CNAIR) sau aplicațiile dedicate, unde este necesară introducerea numărului de înmatriculare și selectarea tipului de trecere. Confirmarea se face electronic.

O altă opțiune este plata prin SMS, disponibilă pentru vehiculele înmatriculate în România. Trimiți un mesaj cu textul „POD” urmat de numărul de înmatriculare (fără spații) la numărul 7577. Exemplu: „POD B123ABC”. Costul este debitat direct din credit sau adăugat pe factura de telefon.

Taxa poate fi achitată și fizic, în puncte de plată autorizate de pe traseu, unde conducătorii auto comunică numărul de înmatriculare și primesc dovada plății. (Majoritatea benzinăriilor de pe ruta București-Constanța vând taxa de pod la casă.)

De asemenea, există posibilitatea achitării direct la punctul de trecere, însă această variantă poate presupune timpi de așteptare mai mari în perioadele aglomerate. În acest context, autoritățile recomandă efectuarea plății în avans, pentru a evita întârzierile.

Se schimba modalitatea de achitare a tarifului de trecere a podului de la Fetesti

Trecerea prin statia de taxare se va efectua pe 3 benzi pe sens, din care benzile 2 si 3 vor fi cu trecere libera fara bariere pentru plata efectuata prin SMS si distribuitorii autorizati si Banda 1 (de la marginea din dreapta) va fi in continuare cu bariera si numai pentru plata cash.

Trecerea vehiculelor pentru care exista abonamente preplatite eliberate sub forma de tichete se va efectua numai pe banda 1 (de la marginea din dreapta).

Cât este amenda pentru neplata taxei de pod

Sancțiunile pentru neplata taxei de pod sunt stabilite clar, în funcție de categoria vehiculului, și pot ajunge la valori semnificative raportat la costul unei treceri.

  • Pentru categoria 1 - autoturisme și vehicule cu masa maximă de până la 3,5 tone, amenda este de 190 de lei pentru fiecare trecere neplătită.
  • În cazul categoriei 2 - vehicule între 3,5 tone și 12 tone (inclusiv microbuze), sancțiunea crește la 690 de lei.
  • Pentru categoria 3 - vehicule de peste 12 tone, cu maximum 3 axe, amenda ajunge la 940 de lei.
  • Cele mai ridicate sancțiuni sunt aplicate pentru categoria 4 - vehicule de mare tonaj, cu minimum 4 axe, unde valoarea amenzii este de 1.330 de lei.

Cum sunt identificate vehiculele și cum se face controlul

Verificarea achitării taxei de pod Fetești-Cernavodă este realizată printr-un sistem automat de monitorizare, bazat pe camere video cu recunoaștere a numerelor de înmatriculare (ANPR). Acestea sunt amplasate în zona punctelor de taxare, atât la intrare, cât și la ieșire, și înregistrează fiecare vehicul care traversează podul.

La fiecare trecere, sistemul captează numărul de înmatriculare, alături de o marcă temporală și coordonatele GPS, informațiile fiind ulterior comparate cu baza de date privind plățile efectuate. În acest mod, autoritățile pot verifica în timp real dacă taxa aferentă a fost achitată. În situația în care tariful nu este plătit până la ora 24:00 a zilei următoare traversării, trecerea este semnalată automat ca posibilă contravenție. Ulterior, autoritățile întocmesc procesul-verbal de constatare, iar sancțiunea este transmisă proprietarului vehiculului.

Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe reţeaua de drumuri naţionale din România pe care se aplică tariful de trecere

  • Pod peste Dunăre între Giurgiu şi Ruse (DN5);
  • Pod peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii (2 DN 2A);
  • Poduri peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă (3 A2).

