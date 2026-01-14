Siguranța demnitarilor și a zborului în sine sunt elemente principale luate în considerare pentru achiziția unui avion care să fie folosit de un președinte de țară, potrivit lui Emil Dobrovolschi, fost pilot de aeronave care au transportat șefi de stat ai României. Acesta a declarat la Digi24 că aceste tipuri de aeronavă sunt configurate cu o parte de birou de lucru, o parte pentru odihnă, chiar și un duș, având în vedere durata mare a zborurilor. „Configurarea lor ține de imaginația celor care comandă avionul”, mai susține pilotul aviatic. Totodată, este vitală existența la bordul unei astfel de aeronave a unor comunicații speciale care sunt și criptate.

„În primul rând, eu mă gândesc la siguranța zborului și mă gândesc la siguranța demnitarilor. Deci nu e vorba doar de președinte, e vorba de reprezentanții României în diferite deplasări. Au nevoie de o siguranță crescută.

În ceea ce privește costurile, în atâta timp s-ar fi amortizat un avion cumpărat de statul român pentru demnitarii săi, pentru președinte, pentru prim-ministru, pentru delegații ministeriale, delegații NATO.

Siguranța zborului este mult mai crescută, pentru că ai niște oameni pe care îi crești, pregătești și pe care îi ai sub supraveghere, care sunt ai tăi, ai un avion care se este pregătit pentru misiunile respective. Prin închiriere sau prin faptul că anumiți demnitari zboară cu zboruri de linie, mi se pare greșit din toate punctele de vedere.

La un moment dat aveam așa ceva. Cred că în 2013 au fost ultimele misiuni, în Statele Unite ale Americii, unde aeronava pe care o aveam atunci, care a destinat acestui tip de misiune, în 8 ore eram acolo. Sau misiuni mai lungi. Am zburat o dată de la Houston până la București. Am avut șansa să fiu la bordul avionului care a zburat cel mai lung zbor din istoria TAROM. Am avut un vânt de spate foarte puternic și, fără escală, am venit de la Houston până la București, am depășit cu peste 3.000 km autonomia avionului”, spune Emil Dobrovolschi.

Acesta a explicat că sunt aeronave destinate zborului cu pasageri, de care sunt adaptate în interior pentru a oferi un anumit confort.

„Aceste tipuri de aeronavă sunt configurate cu o parte de birou, de lucru, o parte pentru odihnă. Are și un duș. Configurarea lor ține de imaginația celor care comandă avionul, dar minim ar trebui să aibă un birou, un loc unde să te odihnești timp de 10-12 ore cât poate să dureze un zbor de lung curier, locuri pentru consilieri, locuri pentru presă. Atât Boeing cât și Airbus au aceeași ofertă pentru avioane de lung curier executiv. Aceste tipuri de avioane, neducând la bord mulți pasageri și neavând nevoie de atâtea bagaje, volumul este diminuat.

Sub puntea pe care pășesc pasagerii au niște rezervoare suplimentare care dau acest range mai crescut. Acest tip de aeronavă poate să zboare până la 13 ore, în funcție de tipul de motorizare, în funcție de multe alte lucruri. După un zbor foarte lung, demnitarul după 12-13h trebuie să arate într-o anumită formă, reprezintă România.

Dar mai mult decât atât, un astfel de avion are și niște mijloace de comunicare criptate, care acestea în sine costă iarăși destul de mult. Nu cunosc prețuri, dar sunt vitale pentru a putea comunica în siguranță cu solul.

Este vitală existența la bordul unei astfel de aeronave a unor comunicații speciale care sunt și criptate, care pot să ofere o imagine live asupra a ceea ce se întâmplă la sol, pentru că ești în acest mediu închis, în aer, într-o aeronavă la 12.000 de metri timp de multe, multe ore și este vital să ai o legătură cu echipa ta, cu solul”, spune Dobrovolschi.

Citește și Bolojan: Achiziția unui avion pentru oficiali trebuie decisă pe baza unei analize cost–beneficiu, nu prin populism

Editor : Alexandru Costea