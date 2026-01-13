Live TV

Bolojan: Achiziția unui avion pentru oficiali trebuie decisă pe baza unei analize cost–beneficiu, nu prin populism

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan la sedinta de guvern
Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că achiziționarea unui avion destinat transportului oficialilor români este o opțiune care poate fi analizată, dar a subliniat că decizia trebuie luată pe baza unei evaluări cost–beneficiu și fără accente populiste, într-un context în care România are alte priorități majore.

„Gândiți-vă că aproape toate țările europene au avioane care sunt folosite pentru reprezentarea statului. Și România poate să aibă un astfel de avion, pot să-l folosească toți demnitarii. Nu se întâmplă nimic. Poate să fie administrat de către Ministerul Apărării, de Armată, pentru că oricum trebuie să își facă orele de pilotaj. Deci poate avea mai multe destinații”, a spus Bolojan, marți seară la TVR 1, întrebat dacă este oportună cumpărarea unui avion oficial al României și dacă ne permitem asta.

Șeful Guvernului a explicat că, din punct de vedere financiar, o astfel de achiziție nu ar fi neapărat mai costisitoare decât soluția închirierilor repetate folosite în trecut.

Citește și: Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor Dan. De ce nu a decolat avionul președintelui și cât a costat zborul

„Aici întotdeauna este o decizie care ține de o analiză cost-beneficiu. Gândiți-vă că, dacă avioanele pe care le-am închiriat de-a lungul anilor pentru curse de genul acesta ar fi fost folosiți banii pentru a lua un astfel de avion într-un leasing, probabil că n-am fi ieșit foarte diferit. Da? Deci, aici, exact ca și într-o analiză de business, trebuie făcută analiză și luate deciziile. Dar ieșind dintr-o zonă de populism”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că există deja documentații vechi privind această temă și că nu este vorba despre achiziționarea unor aeronave de mari dimensiuni.

În mod evident se poate face o analiză în acest moment. Există documentațiile pregătite, înțeleg de vreo 10 ani de zile, când s-au luat astfel de decizii să se ia, nu știu, un avion sau două. Nu trebuie luate niște avioane din astea foarte mari, ci trebuie luate niște niște avioane decente în care să rezolvi atât un cost decent, dar și un aspect de reprezentare a României, pentru că într-adevăr, și asta contează în anumite situații”, a adăugat el.

Citește și: Cum comunica Nicușor Dan la bordul avionului Spartan, despre care a spus că nu are comunicații cu exteriorul

Premierul a subliniat însă că subiectul nu reprezintă o urgență pentru România, în contextul actual. „Dar nu aceasta este cea mai importantă problemă a țării noastre. Avem problemele care țin de de cetățenii noștri. Deci să trecem aceste luni cu bine, să menținem o stabilitate, să ne ocupăm de lucrurile serioase, mai mult motor și mai puțin claxoane și într-adevăr să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Asta cred că așteaptă românii de la noi”, a concluzionat Ilie Bolojan.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sedinta guvern
Bolojan, despre bugetul de stat pe 2026: Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie
mapn
Ilie Bolojan anunță un termen pentru creșterea vârstei de pensionare în MApN, MAI și servicii: „Nu mai este altă posibilitate”
sedinta guvern, ilie bolojan in capul mesei
Ilie Bolojan: Vreau un nou ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie
ilie bolojan
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Am avut o discuție”
ID53899_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în magistratură: 751 de posturi de judecători vacante
Recomandările redacţiei
Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și...
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
Reza Pahlavi
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul...
Ultimele știri
Ministrul Finanţelor: „2026 trebuie să fie anul aderării României la OCDE. Am făcut munca necesară”
Incident pe Aeroportul Sibiu: Un avion a ajuns la marginea pistei după aterizare
Iranul a vândut masiv armament Rusiei înainte și după invazia în Ucraina (Bloomberg)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
Impozitul uriaș plătit de Gigi Becali lunar. FCSB îl costă o avere. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
După militari, urmează toți românii. PNL și PSD, obligate să majoreze vârsta de pensionare. „Este inevitabil...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
Bolojan va crește vârsta la care românii ies la pensie. Va dispărea și pensia anticipată. De când?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...