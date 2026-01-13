Bolojan: Achiziția unui avion pentru oficiali trebuie decisă pe baza unei analize cost–beneficiu, nu prin populism

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că achiziționarea unui avion destinat transportului oficialilor români este o opțiune care poate fi analizată, dar a subliniat că decizia trebuie luată pe baza unei evaluări cost–beneficiu și fără accente populiste, într-un context în care România are alte priorități majore.

„Gândiți-vă că aproape toate țările europene au avioane care sunt folosite pentru reprezentarea statului. Și România poate să aibă un astfel de avion, pot să-l folosească toți demnitarii. Nu se întâmplă nimic. Poate să fie administrat de către Ministerul Apărării, de Armată, pentru că oricum trebuie să își facă orele de pilotaj. Deci poate avea mai multe destinații”, a spus Bolojan, marți seară la TVR 1, întrebat dacă este oportună cumpărarea unui avion oficial al României și dacă ne permitem asta.

Șeful Guvernului a explicat că, din punct de vedere financiar, o astfel de achiziție nu ar fi neapărat mai costisitoare decât soluția închirierilor repetate folosite în trecut.

„Aici întotdeauna este o decizie care ține de o analiză cost-beneficiu. Gândiți-vă că, dacă avioanele pe care le-am închiriat de-a lungul anilor pentru curse de genul acesta ar fi fost folosiți banii pentru a lua un astfel de avion într-un leasing, probabil că n-am fi ieșit foarte diferit. Da? Deci, aici, exact ca și într-o analiză de business, trebuie făcută analiză și luate deciziile. Dar ieșind dintr-o zonă de populism”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că există deja documentații vechi privind această temă și că nu este vorba despre achiziționarea unor aeronave de mari dimensiuni.

„În mod evident se poate face o analiză în acest moment. Există documentațiile pregătite, înțeleg de vreo 10 ani de zile, când s-au luat astfel de decizii să se ia, nu știu, un avion sau două. Nu trebuie luate niște avioane din astea foarte mari, ci trebuie luate niște niște avioane decente în care să rezolvi atât un cost decent, dar și un aspect de reprezentare a României, pentru că într-adevăr, și asta contează în anumite situații”, a adăugat el.

Premierul a subliniat însă că subiectul nu reprezintă o urgență pentru România, în contextul actual. „Dar nu aceasta este cea mai importantă problemă a țării noastre. Avem problemele care țin de de cetățenii noștri. Deci să trecem aceste luni cu bine, să menținem o stabilitate, să ne ocupăm de lucrurile serioase, mai mult motor și mai puțin claxoane și într-adevăr să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Asta cred că așteaptă românii de la noi”, a concluzionat Ilie Bolojan.

Editor : Ana Petrescu