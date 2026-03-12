Guvernul a aprobat un împrumut de 500 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Cum vor fi folosiți banii

Guvernul României a aprobat joi, 12 martie, proiectul de lege pentru ratificarea unui împrumut de 500 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI), destinat finanțării Autostrăzii Sibiu–Pitești. Contractul, semnat în ianuarie 2026 de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, reprezintă a doua tranșă dintr-o finanțare totală de 1 miliard de euro acordată de BEI pentru realizarea primei autostrăzi care traversează Munții Carpați, proiect estimat să fie finalizat în 2028.

Contractul de finanțare a fost semnat la București, pe 15 ianuarie 2026, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ulterior la Luxemburg, pe 19 ianuarie 2026.

Proiectul de lege aprobat de Executiv urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Cum vor fi folosiți banii din împrumut

Potrivit contractului, împrumutul va fi disponibil pentru o perioadă de 36 de luni de la semnarea acordului și va putea fi tras în maximum 10 tranșe, fiecare în valoare minimă de 50 de milioane de euro.

Finanțarea acordată de BEI poate acoperi până la 50% din costul total al proiectului, fără a include cheltuielile cu TVA și exproprierile.

Condițiile financiare ale fiecărei tranșe, inclusiv maturitatea, tipul de dobândă și calendarul rambursării, vor fi stabilite la momentul tragerii fondurilor, în conformitate cu standardele BEI.

Maturitatea poate ajunge până la 27 de ani pentru tranșele rambursate în rate sau până la 16 ani pentru cele rambursate integral la scadență.

Contractarea împrumutului face parte din Strategia Guvernului de administrare a datoriei publice 2025–2027, care prevede utilizarea finanțărilor externe oferite de instituții financiare internaționale pentru susținerea proiectelor majore de investiții.

Autostrada Sibiu–Pitești, proiect strategic pentru infrastructura rutieră

Autostrada Sibiu–Pitești face parte din Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T) și are un rol esențial în îmbunătățirea mobilității pe coridoarele de transport europene și naționale.

Este prima autostradă care va traversa Munții Carpați și va facilita conexiunea dintre Transilvania și sudul țării, precum și accesul către Marea Neagră.

„Autostrada Sibiu–Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României, cu un rol esențial pentru conectivitatea economică și pentru integrarea coridoarelor de transport europene. Prin parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții asigurăm resursele financiare necesare pentru implementarea acestui proiect strategic și pentru valorificarea fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii de transport”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Autostrada, lansată în 2020, are o lungime totală de 122,11 kilometri și este împărțită în cinci secțiuni: Sibiu – Boița (14,15 km), Boița – Cornetu (30,35 km), Cornetu – Tigveni (37,40 km), Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km) și Curtea de Argeș – Pitești (30,35 km).

Proiectul beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027.

Valoarea totală a alocărilor europene este de aproximativ 9,27 miliarde de lei (1,83 miliarde de euro), diferența fiind acoperită de la bugetul de stat.

Implementarea proiectului este realizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar serviciul datoriei publice aferent împrumutului va fi asigurat de Guvernul României prin Ministerul Finanțelor.

Editor : A.D.