Video Încă o alunecare de teren a avut loc pe DN1, în Prahova: circulația a fost restricționată. Anunțul autorităților

Data publicării:
asfalt surpat dn1
Foto: Captură video Digi24
Ce spune CNAIR

În prag de sărbători, pe una dintre cele mai aglomerate șosele din țară se circula cu restricții. A avut loc o nouă alunecare de teren în județul Prahova, pe DN1. Potrivit autorităților, aceasta s-a produs în afara localității Cornu. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat pentru Digi24 că lucrările de reparație „ar putea să dureze 2-3 zile”. 

Ce spune CNAIR

ACTUALIZARE 09:20: Purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbănescu, a vorbit miercuri, în direct la Digi24, despre alunecarea de teren de la Cornu. 

„Alunecarea a avut loc exact în zona unor lucrări pe care le desfășurăm din luna octombrie. Acolo deja se știa că sunt probleme și s-a luat măsura începerii acestor lucrări de consolidare. În schimb, se pare că a apărut o infiltrație pe sub corpul drumului, provenită de pe versant. Constructorii sunt acolo. Am trimis și o echipă de la DRDP București, inclusiv un proiectant care trebuie să vadă exact măsurile de remediere. La prima veder,e putem spune că aceste măsuri de remediere vor fi pe de o parte continuarea montării acestor elemente de beton pe fabricat pentru consolidarea taluzului și turnarea betonului în ele pentru stabilizare, după care va urma o umplutură de pământ în spatele acestui zid care să să stabilizeze drumul. Ar putea să dureze 2-3 zile această activitate”, a explicat el. 

Acesta a adăugat: „Constructorii ne-au dat asigurări că vor sta non-stop, 24 ore din 24, până când vor rezolva problema. Dar trebuie văzută această problemă, această infiltrație de apă care a apărut în zonă și care a provocat alunecarea”.

El a mai precizat și ce restricții sunt în zonă: 

„În acest moment vorbim de restricție pe o bandă. Acolo configurația drumului este de patru benzi, adică două benzi pe sens. Una dintre benzi, din cele două pe sensul de mers Brașov - Ploiești,  este restricționată”, a spus reprezentantul CNAIR.

De asemenea, acesta a menționat că circulația „este restricționată preventiv și nu este afectată banda în sine”.

Acesta a mai afirmat și că în zona Comarnic, unde a avut loc o altă alunecare de teren în urmă cu două săptămțni, s-a rezolvat problema. 

„Acolo drumul era susținut de niște grinzi de beton. Ca atare, nu a fost o problemă cu drumul în sine. Dar s-a rezolvat problema acelui taluz și s-a stopat practic alunecarea. Dacă le lăsăm să se agraveze la un moment dat poate fi afectat și drumul”, a spus el. 

Reprezentantul CNAIR a vorbit și despre restricțiile de circulație de pe DN1 în perioada vacanței de sărbători. 

„Restricțiile sunt de tonaj. Practic, camioanele mai mari de 7,5t nu ar trebui să mai circule pe acolo și n-ar trebui să circule nici în timpul anului. Sperăm ca măcar în perioada sărbătorilor să nu mai avem pe acolo camioane”, a precizat el. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Din primele informații, este vorba despre o alunecare de teren care a afectat partea de terasament a Drumului Național 1. Circulația a fost restricționată în zonă pe o singura bandă, aproximativ 100 de metri.

„Pe DN1, la km 99+100 (sensul de mers Brașov–Ploiești), în zona localității Cornu, s-a produs o surpare a corpului drumului, care afectează prima bandă de circulație. Sectorul de drum are 4 benzi (câte 2 benzi pe sens), ceea ce permite desfășurarea traficului în ambele sensuri, în condiții de siguranță, cu respectarea semnalizării rutiere temporare”, a scris, pe Facebook, CNAIR. 

„DRDP București a dispus de urgență restricționarea primei benzi și semnalizarea corespunzătoare a zonei afectate. În continuare, echipele constructorului care execută lucrări în zonă vor interveni de urgență pentru remedierea situației.

Începând de la primele ore ale dimineții, se vor executa lucrări pentru stoparea alunecării de teren din corpul drumului, constând în: montarea de prefabricate din beton, turnare de beton, umpluturi cu pământ și refacerea terasamentului”, se mai arată în postare.

Pentru turiștii care se pregătesc să ajungă la munte este recomandat să ia în calcul aglomerația și să folosească variantele de drum ocolitoare.

În urmă cu două săptămâni a avut loc o altă alunecare de teren, în zona localității Comarnic, tot pe sensul Brașov-București, în apropierea șantierului pentru centura orașului.

Editor : C.S.

