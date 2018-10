Încă un urs ucis pe autostradă. Ce glume făceau Dragnea și Vâlcov pe această temă

Două autovehicule au fost avariate miercuri dimineață, iar un urs care a pătruns pe carosabil a fost ucis. Până acum problema protejării faunei a fost abordată în bășcălie de către politicienii noștri, iar glumele pe tema faunei din zona autostrăzilor a fost un prilej pentru politicieni de a obține simpatia auditoriului.

Foto: Locul pe unde ursul a încercat să traverseze autostrada. Sursa foto: Ora de Sibiu

Incidentul s-a petrecut miercuri dimineață în jurul orei 5.30 la kilometrul 257 al autostrăzii Sibiu – Deva, în apropiere de Cristian, potrivit Ora de Sibiu. Două mașini au fost avariate.

Animalul a fost lovit mai întâi de un TIR și a ricoșat apoi într-un autoturism. A fost identificat și locul pe unde a escaladat gardul. Acesta este în apropiere de pădure și se bănuiește că animalul ar fi venit de la gropa de gunoi din apropiere.

”La nici 50 metri de locul incidentului există o subtraversare (ecoduct) pentru animale, dar din păcate ursul a ales să nu treacă pe acolo”, spun cei de la DRDP Brașov. Este al treilea urs ucis de mașini pe A1, Sibiu – Deva, în anul 2018. Oficiali care au participat la proiectul autostrăzii afirmă însă că autostrada nu are niciun fel de pasaje ecologice destinate protecției animalelor.

Autostrada, întinsă pe direcția est-vest funcționează ca o barieră la migrația urșilor pe direcția sud-nord fiind cunoscut faptul că populațiile de urși au nevoie de suprafețe importante pe care umblă în căutarea mâncării.

Mihai Proca, preşedinte Aociatia “Tură în natură”:“E un obicei firesc al animaleleor mari, în special al urşilor, în special toamna să coboare din zonele montane către zonele colinar, acolo unde găsesc hrană din abundenţă.”

Autostrada Orăştie-Sibiu nu este prevăzută cu ecoducte pentru urşi iar gardurile de sârmă împletită nu pot reprezenta un obstacol pentru aceste mamifere mari.

Oficialii români preferă să ia în derâdere problmea decât să aplice soluții. Urșii, broiaștele și liliceii au fost considrați principalii vinovați de blocajele la lucrările de autostrăzi, în situația în care vina principală este a autorităților incapabile să prevadă încă din faza de proiect a autostrăzii elemente care să protejeze fauna existentă.

”În 2001, o asociație, un ONG, WWF, a reușit să oprească construcția unei autostrăzi și să ne spună că ne trebuie două tuneluri pentru a ocoli urșii. Nu costă în plus decât 126 de milioane de euro, pentru 9 kilometri lungime, pentru că pe acolo, nu-i așa, sunt urși. Ceea ce am făcut noi a fost să chemăm specialiștii de la Ministerul Mediului, e bine să spunem și numele, actuala președintă al Agenției Naționale a Ariilor Protejate, Adi Croitoru. Împreună cu șefii de ocol din acea zonă s-au întâlnit și au constatat că de 40 de ani nu a existat niciun picior de urc acolo. Era o broască, și nu e o glumă, era o broască pe care un biolog a spus: păi da, dar nu mai sunt urșii, dar această broască are o pată galbenă pe burtă și este protejată. Doamna Croitoru, căreia ar trebui să-i mulțumim mulți români, a spus: terminați cu prostiile, cu broaștele și cu liliecii. Tot pe această autostradă a fost problema cu liliecii, tot doamna a rezolvat-o.” spunea recent Darius Vâlcov, strategul Guvernului. Informația privind necesitatea construirii unor tuneluri pare a fi mai degrabă o dezinformare cum pe autostrăzi problema faunei nu se soluționează cu tuneluri lungi de kilometri ci cu ecoducte care traverseazu autostrada.

Nici șeful PSD, Liviu Dragnea, nu s-a lăsat convind de existența urșilor. Tot în primăvară el a susținut că, urmare a verificărilor în teren, s-a concluzionat că nu mai există urşi în zonă de mai bine de 40 de ani.

