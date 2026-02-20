Live TV

Lucrări la unul din cele mai complexe noduri rutiere din România. Sunt mobilizați 300 de muncitori și 75 de utilaje

cnair pistol santier autostrada
Sursa: captură video Facebook/ Cristian Pistol

„Se lucrează intens” la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, pe traseul Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, spune Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. El a postat pe Facebook și un clip cu lucrările de pe șantier.

„Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România (Boița, județul Sibiu).

Deși vremea este nefavorabilă, constructorul turc este mobilizat în șantier cu aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje”, a scris Pistol pe Facebook.

În această perioadă se lucrează la forarea fundațiilor pentru structuri și la excavații, a adăugat el.

„Tronsonul de 14,2 km dintre Boița și Avrig încorporează nodul rutier complex dintre A13 (Sibiu - Făgăraș), A1 (Pitești Sibiu) și DN7, în zona Boița. Proiectul mai prevede construcția a 6 viaducte (cel mai lung în lungime de 911 m) și a 17 poduri”, a mai scris Pistol.

Valoarea contractului, semnat cu constructorul turc MAKYOL, are o valoare de 1,89 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport.

Lucrările pe acest lot au început în luna noiembrie 2025, însă constructorul a pregătit până la momentul respectiv, terenul, drumurile tehnologice și organizarea de șantier.

Pistol amintește că Autostrada Sibiu – Făgăraș (68,04 km) este formată din 4 tronsoane:

  • Tronsonul 1 (14,25 km): Boița (Autostrada Sibiu - Pitești) - Avrig - Mârșa (DJ105G).
  • Tronsonul 2 (19,92 km): Avrig - Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1).
  • Tronsonul 3 (17,61 km) Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B).
  • Tronsonul 4 : Sâmbăta de Sus (DJ 105B) - Municipiul Făgăraș (16,26 km) și drum de legătură cu DN1 (5,6 km)
  • Lucrările la autostrada Sibiu -Făgăraș (parte a A13) trebuie finalizate până în anul 2028, conform contractului.

