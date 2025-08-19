CFR Călători anunţă, marţi, că face verificări interne după ce au apărut imagini cu pasageri ai trenului IR 1920 Mangalia-Oradea care au fost loviţi, luni, de un geam, fiind răniţi. Un incident similar a avut loc la începutul lunii august.

„CFR Călători informează că aspectele semnalate şi apărute în presă referitoare la lovirea unor călători de un geam în trenul R 8812/IR 1920 Mangalia-Oradea, care a circulat la data de 18 august 2025, fac în prezent obiectul unor verificări detaliate”, a transmis, marţi, compania.

Potrivit sursei citate, a fost constituită o echipă care analizează toate circumstanţele situaţiei, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile corespunzătoare.

O femeie a relatat, într-o postare pe reţelele de socializare, că ea, o altă femeie şi o fată au fost rănite după ce a căzut un geam, într-un tren care circula pe ruta Mangalia-Oradea, potrivit News.ro.

Şi în 9 august, două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite de un geam care a căzut peste ele în vagonul de tren în care se aflau. Şeful de tren a sunat la 112, copiii fiind duşi la spital împreună cu părinţii. Atunci, compania CFR Călători a precizat că personalul din Teiuş s-a deplasat la spitalele din Blaj pentru a acorda sprijin familiei, însă nu a fost înregistrată nicio persoană care să se afle în îngrijirea instituţiilor medicale şi nici nu a fost depusă vreo sesizare la Poliţie.

