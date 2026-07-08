Live TV

Video Momentul în care dronele își ating ținta: Ucraina anunță că a lovit 21 de nave și 53 de ținte militare în trei zile

Data publicării:
Flota rusă lovită de drone
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Forțele ucrainene pentru sisteme fără pilot au anunțat una dintre cele mai ample operațiuni de lungă distanță de până acum, susținând că au confirmat lovirea a 21 de nave (inclusiv 19 petroliere) și a zeci de ținte militare în Crimeea ocupată și în sudul Ucrainei în ultimele 72 de ore.

Potrivit maiorului Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, dronele ucrainene au lovit cu succes 19 petroliere asociate cu „flota fantomă” a Rusiei, o navă de marfă și un feribot care opera în Kerci.

El a adăugat că alte nouă petroliere din „flota fantomă” au fost lovite în Marea Azov în timpul ultimei faze a campaniei.

Operațiunea a implicat mai multe unități specializate de drone, inclusiv unitatea Kairos, Regimentul 413 și Centrul Independent nr. 1.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe lângă țintele maritime, se pare că dronele ucrainene au lovit peste noapte 53 de ținte militare în Crimeea ocupată și în teritoriile ocupate din sudul Ucrainei.

Infrastructura energetică a rămas, de asemenea, un obiectiv principal. În cadrul operațiunii în curs, cu numele de cod „Crimean Switch Off”, forțele ucrainene ar fi lovit încă șase stații electrice. Potrivit Forțelor de Sisteme Fără Pilot, între 1 și 8 iulie au fost vizate în total 50 de instalații energetice din teritoriile ocupate.

Oficialii ucraineni au declarat că această campanie a avariat și alte obiective militare de mare valoare, deși detaliile nu au fost încă făcute publice. Se așteaptă ca un raport mai cuprinzător privind rezultatele operațiunii să fie publicat ulterior, oferind, probabil, informații suplimentare cu privire la amploarea pagubelor provocate forțelor ruse.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
alegeri parlamentare 2020
5
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Digi Sport
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Benzinărie Moscova
Rusia a interzis exporturile de motorină. Urmează importul de carburant, dar asta vine la pachet cu o altă problemă
drone rusesti
Nicuşor Dan: O delegaţie ucraineană foarte consistentă va vizita România pentru a avansa tehnic în producția de drone
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO spune că Ucraina e tot mai eficientă în lovirea infrastructurii energetice din Rusia: „Are foarte mare succes”
trump zelenski
Întâlnire Donald Trump - Volodimir Zelenski. Liderul SUA anunță că Ucraina ar putea produce rachete Patriot: „Le vom arăta cum se face”
rumen radev face declaratii
Premierul bulgar: „Nu mai avem arme pentru Ucraina, am epuizat capacitățile”. Ce propunere face în schimb Rumen Radev Kievului
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan, intervievat de Cristina Cileacu, jurnalist Digi24
Nicușor Dan, interviu pentru Digi24 în marja summitului NATO. Ce...
iran-teheran - 3 martie 2026
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Tabăra Bolojan a pierdut încă un proces cu tabăra Thuma din PNL...
Donald Trump participă la summitul NATO de la Ankara.
Summitul NATO de la Ankara, la final. Trump, după reuniune: „Un...
Ultimele știri
Karol Nawrocki și Volodimir Zelenski au reluat dialogul la summitul NATO. Președintele polonez: „Rusia rămâne principala amenințare”
Nicuşor Dan: Știm cert că drona ucraineană nu a avut ca ţintă Portul Constanţa. Mai departe este un răspuns tehnic
Mai mulți membri ai Parlamentului European cer anchetarea lui Gianni Infantino în chestiunea cartonașului roșu anulat americanilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Fanatik.ro
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de...
Adevărul
Ce a obținut România la summitul NATO de la Ankara și ce nu: „Mai mult, din păcate, nu funcționează”
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Ce note au luat copiii vedetelor la BAC 2026. Nepoata lui Mircea Badea a reușit performanța supremă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Tulburarea neștiută de care suferă Matt Damon. Dieta severă pentru filmul The Odyssey a scos adevărul la...
Newsweek
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
Digi FM
Job de vis la Palatul Buckingham. Regele Charles caută un angajat pe care îl plătește cu 60.000 de euro pe an...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...