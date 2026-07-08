Forțele ucrainene pentru sisteme fără pilot au anunțat una dintre cele mai ample operațiuni de lungă distanță de până acum, susținând că au confirmat lovirea a 21 de nave (inclusiv 19 petroliere) și a zeci de ținte militare în Crimeea ocupată și în sudul Ucrainei în ultimele 72 de ore.

Potrivit maiorului Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, dronele ucrainene au lovit cu succes 19 petroliere asociate cu „flota fantomă” a Rusiei, o navă de marfă și un feribot care opera în Kerci.

El a adăugat că alte nouă petroliere din „flota fantomă” au fost lovite în Marea Azov în timpul ultimei faze a campaniei.

Operațiunea a implicat mai multe unități specializate de drone, inclusiv unitatea Kairos, Regimentul 413 și Centrul Independent nr. 1.

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Pe lângă țintele maritime, se pare că dronele ucrainene au lovit peste noapte 53 de ținte militare în Crimeea ocupată și în teritoriile ocupate din sudul Ucrainei.

Infrastructura energetică a rămas, de asemenea, un obiectiv principal. În cadrul operațiunii în curs, cu numele de cod „Crimean Switch Off”, forțele ucrainene ar fi lovit încă șase stații electrice. Potrivit Forțelor de Sisteme Fără Pilot, între 1 și 8 iulie au fost vizate în total 50 de instalații energetice din teritoriile ocupate.

Oficialii ucraineni au declarat că această campanie a avariat și alte obiective militare de mare valoare, deși detaliile nu au fost încă făcute publice. Se așteaptă ca un raport mai cuprinzător privind rezultatele operațiunii să fie publicat ulterior, oferind, probabil, informații suplimentare cu privire la amploarea pagubelor provocate forțelor ruse.

Editor : Sebastian Eduard