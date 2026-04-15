Schimbare majoră în schema de ajutor de stat e-Mobility: Ce cheltuieli devin eligibile

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă o modificare esenţială a schemei de ajutor de stat e-Mobility, prin care vor introduce o nouă categorie de cheltuieli eligibile, investiţiile în producerea de energie din surse regenerabile şi în sisteme de stocare, direct integrate cu infrastructura de reîncărcare.

„Pregătim o modificare esenţială a schemei de ajutor de stat e-Mobility, prin care vom introduce o nouă categorie de cheltuieli eligibile, investiţiile în producerea de energie din surse regenerabile şi în sisteme de stocare, direct integrate cu infrastructura de reîncărcare. Această iniţiativă porneşte de la o realitate pe care nu o mai putem ignora, şi anume că în numeroase zone, reţelele de distribuţie funcţionează la limita capacităţii şi nu permit acordarea în ritm susţinut a sporurilor de putere necesare dezvoltării staţiilor de reîncărcare de mare capacitate”, spune ministrul Ciprian Şerban pe Facebook.

El arată că, în aceste condiţii, a continua dezvoltarea exclusiv dependent de reţea înseamnă, de fapt, a încetini tranziţia către mobilitatea electrică.

„Prin această modificare, reducem presiunea asupra reţelei, oferim flexibilitate beneficiarilor şi permitem dezvoltarea accelerată a capacităţilor de încărcare acolo unde, în prezent, există blocaje tehnice. În acelaşi timp, intervenţia răspunde direct contextului economic actual, marcat de volatilitatea preţurilor la energie, amplificată de evoluţiile geopolitice şi de tensiunile din Orientul Mijlociu. Integrarea producţiei de energie regenerabilă şi a stocării în proiectele de infrastructură de reîncărcare înseamnă costuri mai predictibile, rezilienţă operaţională şi protejarea investiţiilor pe termen lung”, explică ministrul Transporturilor.

Ciprian Şerban mai menţionează că nu este doar o ajustare tehnică, ci o decizie strategică: „România are nevoie de soluţii care funcţionează în practică. Iar această modificare exact asta face. Elimina blocaje, optimizează resursele şi duce mai departe, în mod concret, obiectivul de decarbonizare a sectorului transporturilor”, subliniază ministrul.

